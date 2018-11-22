Чт, 22.11.2018
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Фото: в Таллинне продается самый загадочный дом Эстонии

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ФОТО: KV.EE

В продажу поступил дом, который уже несколько десятилетий считается самым таинственным, самым загадочным, самым мистическим домом в Эстонии. В это можно верить, а можно не верить, но в любом случае к обычному с виду частному дому прикован всеобщий интерес, пишет Kodustiil

Типичный дом советской частной застройки находится по адресу Таллинн, Меривялья, Хыбекуусе, 34. Он выглядит, как большинство подобных домов, но в то же время кардинально от них отличается: именно в этом доме был найден загадочный предмет из необычного сплава. 

ФОТО: KV.EE

В конце 80-х и начале 90-х годов дом на Хыбекуусе, 34 был очень популярным местом. Здесь проводились бесконечные раскопки для поисков следов внеземных цивилизаций. Сегодня тут тихо: только таинственная аура, говорят, сохранилась.

Расположение недвижимости превосходное, однако сам дом площадью 220 квадратных метров, построенный в 1975 году, требует серьезного ремонта. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены: сени, прихожая, две комнаты, кухня, туалет и гараж. Межкомнатные перегородки частично снесены. Первый этаж - в нежилом состоянии. На втором этаже - три комнаты и еще одна кухня. Помещения находятсяв жилом состоянии, поменяны окна, на полу - ламинат. В подвале - сауна, комната отдыха и гараж. 

Из окон второго этажа открывается вид на Таллиннский залив. 

Легендарный подвал дома, где проводились раскопки.

ФОТО: KV.EE

Много фотографий находится ЗДЕСЬ!

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