Фото: в Таллинне продается самый загадочный дом Эстонии

Типичный дом советской частной застройки находится по адресу Таллинн, Меривялья, Хыбекуусе, 34. Он выглядит, как большинство подобных домов, но в то же время кардинально от них отличается: именно в этом доме был найден загадочный предмет из необычного сплава.

ФОТО: KV.EE

В конце 80-х и начале 90-х годов дом на Хыбекуусе, 34 был очень популярным местом. Здесь проводились бесконечные раскопки для поисков следов внеземных цивилизаций. Сегодня тут тихо: только таинственная аура, говорят, сохранилась.

Расположение недвижимости превосходное, однако сам дом площадью 220 квадратных метров, построенный в 1975 году, требует серьезного ремонта.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены: сени, прихожая, две комнаты, кухня, туалет и гараж. Межкомнатные перегородки частично снесены. Первый этаж - в нежилом состоянии. На втором этаже - три комнаты и еще одна кухня. Помещения находятсяв жилом состоянии, поменяны окна, на полу - ламинат. В подвале - сауна, комната отдыха и гараж.

Из окон второго этажа открывается вид на Таллиннский залив.

Легендарный подвал дома, где проводились раскопки. ФОТО: KV.EE