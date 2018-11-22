Министр здравоохранения представила в Рийгикогу план сокращения очередей к врачам

Министр Сиккут сказала, что людям нужно чувство уверенности в том, что при необходимости помощь врача окажется доступной, а в случае болезни никто не останется без нужного лечения: «В хорошо работающем здравоохранении все люди получают правильную помощь, в правильное время и в правильном месте. Здравоохранение Эстонии движется в этом направлении, у нас очень много хороших врачей, хорошее и, по оценке людей, качество врачебной помощи, в то же время людей беспокоят длинные очереди на лечение. Это комплексная проблема, у которой нет одной четкой причины, поэтому не может быть и одного простого решения, - сказала Сиккут. – С этого года на здравоохранение выделены дополнительные деньги, находящиеся в стадии запуска дигитальные решения помогают сокращению очередей. Но реальные перемены мы заметим тогда, когда пациенты смогут получать большую часть нужной помощи от семейных врачей-медсестер, в медицине будет сотрудничество, а не конкуренция, э-решения будут помогать врачам при принятии решений о лечении, а жизненная среда вокруг нас будет способствовать сохранению здоровья».

По словам министра, основой нашего здравоохранения является помощь семейных врачей: «Большие перемены в семейной медицине принесет постройка новых центров здоровья по всей Эстонии, что поможет усилить здравоохранение первичного уровня и стать доступнее для людей. Создание центров здоровья позволит семейным врачам объединиться, улучшится сотрудничество с другими специалистами, а также усилятся команды семейных врачей. В то же время, мы должны гарантировать, что при необходимости лечебный путь людей между врачами был бы прямым, пациенты попадали со своими проблемами к правильному врачу, а лечение было бы последовательным. Для этого мы должны помочь наладить сотрудничество между разными уровнями здравоохранения, чтобы аптеки, семейные врачи-медсестры, врачи-специалисты-больницы и социальная опека – все работали для достижения лучшего результата в сохранении здоровья человека». Также министр подчеркнула необходимость развития дигитальных решений и имеющихся данных о здоровье.

Сокращать очереди к врачам, по оценки министра, нужно начать с детей, которые не должны ждать приема больше недели: «Раннее определение и решение проблем со здоровьем у детей – это инвестиция на всю жизнь. – Я считаю, что мы, как общество, готовы и к тому, чтобы начать больше ценить сохранение здоровья. Это означает, что бы должны создать вокруг себя среду обитания, которая поддерживает здоровый выбор, а также где здоровый выбор – это самый простой выбор. За общественные деньги нужно предлагать здоровое питание, а общественное пространство должно поддерживать передвижение пешком, на велосипеде или на общественном транспорте».