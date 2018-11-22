Сотни изменений в Законе о дорожном движении: кленовые листы отменят, а получить права на мотоцикл станет проще

Согласно поправкам, начинающим водителям больше не придется размещать на автомобиле значок в виде кленового листа. Разумеется, никто не будет запрещать водителю ездить с данным опознавательным знаком и после вступления в силу поправок.

К числу важных изменений можно отнести тот факт, что получения водительских прав на мотоцикл категории А1 станет проще. Если сейчас для получения прав сначала необходимо пройти обучение в автошколе, а затем сдать экзамены Департаменте шоссейных дорог, то в будущем экзамен будет упразднен. Вместо него надо будет пройти специальные курсы.

В пояснительной записке отмечается, что таким образом планируется повысить популярность мотоциклов.

Также поправки к закону позволят властям начать использовать передвижные камеры слежения за скоростью, поскольку прежняя редакция закона такой возможности не давала. Тестовый период фоторадаров уже завершился, государство уже занимается закупкой устройств.

К важным изменениям можно отнести и то, что впредь управлять четырехколесными мопедами (микроавтомобили) смогут лица не младше 16 лет. Раньше за их руль могли садиться лица не младше 14 лет. Также закон запретит данным транспортным средствам ездить по тротуару. На двухколесные мопеды данный запрет распространятся не будет.

Поправки к закону облегчат жизнь обладателям электромобилей: при использовании полосы общественного транспорта автомобилисты смогут руководствоваться сигналами сфетофоров для общественного транспорта.

А вот владельцам Tesla надо быть внимательными при управлении машиной с помощью мобильного приложения. В законе будет прописано, что если транспортным средством управляют с помощью приложения, то человек, который это делает, будет считаться водителем, а также ответственным лицом в случае ДТП.

Поправки к закону должны быть одобрены Рийгикогу, поэтому пока неизвестно, когда именно они вступят в силу.