Быстрее, точнее, успешнее: эстонские биатлонисты готовы выйти на новый уровень

В прошлом году Эрмитс показал на этапе КМ во французком Аннеси лучший результат среди эстонских спортсменов, заняв 14-е место. В этом году Калев Эрмитс надеется достичь большей стабильности. Для этого, в первую очередь, как подчеркнул Эрмитс летом была проделана большая работа над исправлением огрехов в стрельбе.

Рене Захкна настроен побить в этом сезоне свои лучшие показатели прошлых лет: "Мой лучший результат - 34-е место. Что когда я вернулся после срочной службы в спорт, что в прошлом году. Ясно, что я хочу превзойти эти результаты. Реальная база под такими желаниями у меня есть. Летом проделали огромную работу и все мои биатлонные показатели существенно улучшились. Надеюсь, что это, наконец, отразится и на биатлонной трассе."