Быстрее, точнее, успешнее: эстонские биатлонисты готовы выйти на новый уровень

Второго декабря в словенской Поклюке стартует Кубок мира по биатлону. Сборная Эстонии стартует на первом этапе сезона в составе шести спортсменов: Калев Эрмитс, Рене Захкна. Мартин Реммельг, Регина Оя и Туули Томингас. Роланд Лессинг и Каури Кыив делают ставку на чемпионат мира и вторую часть сезона, а Йоханна Талихярм, которая учится в США, проведет свой первый старт в чешском Нове Место, передает Postimees.
В прошлом году Эрмитс показал на этапе КМ во французком Аннеси лучший результат среди эстонских спортсменов, заняв 14-е место. В этом году Калев Эрмитс надеется достичь большей стабильности. Для этого, в первую очередь, как подчеркнул Эрмитс летом была проделана большая работа над исправлением огрехов в стрельбе.
Рене Захкна настроен побить в этом сезоне свои лучшие показатели прошлых лет: "Мой лучший результат - 34-е место. Что когда я вернулся после срочной службы в спорт, что в прошлом году. Ясно, что я хочу превзойти эти результаты. Реальная база под такими желаниями у меня есть. Летом проделали огромную работу и все мои биатлонные показатели существенно улучшились. Надеюсь, что это, наконец, отразится и на биатлонной трассе."
В последние сезоны испытывавшая проблемы со здоровьем Грете Гайм призналась откровенно: "Чувствую себя как физически, так и морально, гораздо более сильной. Самое важное, здоровье, находится в норме и качество тренировок повысилось. Также мне крайне важно, что у нас есть главный тренер, которому я очень доверяю и на кого могу надеяться. Сказала бы так: я никакому тренеру ранее не доверяла так, как доверяю Индреку Тобрелутсу".