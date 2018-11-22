Автомобиль сломался через пару дней после покупки: продавец отказался оплачивать дорогой ремонт

13 июня 2018 года клиент приобрел у предприятия NP Autod OÜ автомобиль Skoda Praktik (регистрационный номер 172MLO) за 2599 евро. В качестве первого взноса покупатель отдал свой прежний автомобиль Volkwagen Golf, а недостающую сумму заплатил наличными.

15 июня у машины порвался ремень ГРМ. Покупатель отвез машину на эвакуаторе в автомастерскую Forss, где должны были установить причину поломки, а также оценить стоимость ремонта. Поскольку в мастерской были большие очереди, а клиенту надо было уехать из страны, он сообщил продавцу о поломке 23 июня. К 25 июня мастерская нашла причину проблемы, а также оценила стоимость ремонта, о чем покупатель сообщил продавцу в отправленном СМС. По словам покупателя, продавец не шел на контакт и не захотел решать проблему, а также упрекнул в выборе дорогой мастерской.

Автомобиль отремонтировали в автосервисе Forss. Общая стоимость работ составила 1700 евро. Устранение поломок, обусловленных обрывом ремня, обошлось в 1007,71 евро. Именно эту сумму клиент хотел получить от продавца.

В своем ответе продавец сообщил, что поскольку речь идет о фургоне, покупатель его ежедневно использовал для личных и рабочих поездок. Также, по мнению продавца, подписавший договор клиент согласился с тем, что некоторые детали автомобиля могут нуждаться в замене, а также могут сломаться. Продавец указал на один из пунктов договора, где говорится, что проданный автомобиль не предназначен для незамедлительного использования, поэтому возникшие неисправности нельзя считать нарушением договора.

Продавец подчеркнул, что у клиента была возможность провести полную проверку автомобиля, но он этого не сделал. Продавец сообщил, что СМС не получал, а также был лишен возможности устранить возникшие проблемы собственными силами.

По мнению продавца, сумма требуемой компенсации непропорционально велика, учитывая стоимость автомобиля, поэтому он не согласен с предъявленными требованиями.