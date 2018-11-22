Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ свой арест за акцию на финале ЧМ-2018 в «Лужниках»

Жалобу в ЕСПЧ направили Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева, передает «Интерфакс» со ссылкой на представляющего активистов в Страсбургском суде юриста Дамира Гайнутдинова.

«Заявители утверждают, что привлечение их к административной ответственности за художественно-политическую акцию во время матча чемпионата мира по футболу является вмешательством в их свободу выражения мнения и было произведено в нарушение ограничений, указанных в ч. 2 ст. 10 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод - прим. NEWSru.com) (свобода выражения мнения), поскольку не соответствует нормам демократического общества», - рассказал Гайнутдинов.

По его словам, заявители также просят ЕСПЧ признать нарушенными в их отношении ряда других положений Конвенции: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Акция «Милиционер вступает в игру» состоялась на Большой спортивной арене «Лужники» 15 июля 2018 года. Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле в полицейской форме на 52-й минуте финального матча между Хорватией и Францией во время финала чемпионата мира по футболу в Москве. За это все участники акции получили по 15 суток административного ареста.

Манифест акции, распространенный ее участниками, призывал «освободить всех политических заключенных; не сажать за лайки; прекратить незаконные аресты на митингах; допустить политическую конкуренцию в стране; не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО; превратить земного милиционера в небесного милиционера».