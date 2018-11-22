Эстония вновь откроет посольство в Будапеште

На торжественном открытии посольства выступит вице-канцлер МИД по европейским вопросам Матти Маазикас, сообщил МИД.

Посольство Эстонии в Венгрии также представляет Эстонию в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногори и Сербии.

Посол Эстонии в Венгрии — Кристи Карельсон.

Посольство вновь заработало в конце августа в прежнем здании по адресу улица Алдаша, 3, с начала ноября в нем оказываются консульские услуги.