Эстония вновь откроет посольство в Будапеште

В пятницу Эстония вновь откроет закрывшееся четыре года назад посольство в столице Венгрии Будапеште.
На торжественном открытии посольства выступит вице-канцлер МИД по европейским вопросам Матти Маазикас, сообщил МИД.
Посольство Эстонии в Венгрии также представляет Эстонию в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногори и Сербии.
Посол Эстонии в Венгрии — Кристи Карельсон.
Посольство вновь заработало в конце августа в прежнем здании по адресу улица Алдаша, 3, с начала ноября в нем оказываются консульские услуги.
Наряду с открытием посольства Маазикас примет в Будапеште участие в консультациях с госсекретарем Венгрии по вопросам ЕС Сабольчем Такачем и вице-канцлером МИД Венгрии по европейским делам Ференцем Кумином, посвященных актуальным темам ЕС. Маазикас также выступит с лекцией о сплоченности ЕС.