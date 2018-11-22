Чт, 22.11.2018
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Эстония вновь откроет посольство в Будапеште

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Будапешт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anna Leopolder / PantherMedia / Scanpix

В пятницу Эстония вновь откроет закрывшееся четыре года назад посольство в столице Венгрии Будапеште.

На торжественном открытии посольства выступит вице-канцлер МИД по европейским вопросам Матти Маазикас, сообщил МИД.

Посольство Эстонии в Венгрии также представляет Эстонию в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногори и Сербии.

Посол Эстонии в Венгрии — Кристи Карельсон.

Посольство вновь заработало в конце августа в прежнем здании по адресу улица Алдаша, 3, с начала ноября в нем оказываются консульские услуги.

Наряду с открытием посольства Маазикас примет в Будапеште участие в консультациях с госсекретарем Венгрии по вопросам ЕС Сабольчем Такачем и вице-канцлером МИД Венгрии по европейским делам Ференцем Кумином, посвященных актуальным темам ЕС. Маазикас также выступит с лекцией о сплоченности ЕС.

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