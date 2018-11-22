Андрус Ансип: это для Эстонии ненормально!

«Мы видели, что во время распределения денег правительство было очень едино, чему не стоит сильно удивляться. Правительство должно быть способно принимать решения, которые находятся в его компетенции. Оно не должно избегать принятия решения и делегировать это какому-то другому органу. С этой стороны, конечно, правительство хорошо не выглядит. В то же время, до выборов осталось немного, переживем», - рассказал Ансип изданию.

Что касается бюджета, то вчера Европейская комиссия обсудила бюджетные программы стран-членов еврозоны и дала им оценку.

«В еврозону входят 19 стран, бюджетные программы только десяти из них соответствуют требованиям Пакта стабильности и роста. И три страны, в число которых входит Эстония, которые соответствуют им в общих чертах. Это ненормально для Эстонии, что финансирование нашей страны больше не находится в том состоянии, чтобы мы могли войти в первую категорию стран», - считает политик.

По его словам, сейчас в экономике хорошие времена и не нужно оставаться где-то на границе между тем, чтобы соответствовать правилам и их нарушать. «В хорошие времена нужно готовиться к не таким хорошим. Тот факт, что мы попали во вторую группу стран, означает, что мы не готовимся. По моему мнению, это большая ошибка!» - уверен Ансип.

Он привел в пример время, когда был премьер-министром и Эстония, Латвия и Литва готовились к экономическому кризису. «Все следовали правилам, никто из нас троих и не нарушал. Этого было мало. У Эстонии был небольшой профицит бюджета, что позволило создать небольшие резервы. В Латвии и Литве был небольшой дефицит, который не позволил накопить резервы. В кризис мы страдали одинаково и одинаково из него вышли. Но небольшое различие все-таки есть: в Эстонии долговая нагрузка правительственного сектора по-прежнему составляет 10% от ВВП, а в Латвии и Литве 40%», - отметил Ансип.

Он сослался на то обстоятельство, что у соседей не было резервов, и они должны были брать в долг во время кризиса.

«Заимствование во время кризиса может очень дорого обойтись! Большая ошибка, которую сейчас совершают в Эстонии, когда в хорошие времена следят только за тем, чтобы кое-как выполнить правила. Мало просто выполнять требования, правительство должно быть ответственным! - уверен бывший премьер. – Если мы сейчас скажем, что резервы для страны не важны, что заметный профицит бюджета не важен, то может произойти то же самое, что с Латвией-Литвой. 30% от ВВП сейчас может означать 7-8 млрд евро. Это огромная сумма по сравнению с теми 340 миллионами, которые за два года ушли в Латвию в виде НСО и акцизов».