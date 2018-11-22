Андрус Ансип: это для Эстонии ненормально!

Вице-председатель Европейской комиссии Андрус Ансип считает, что для Эстонии не нормально быть в числе тех стран, чей госбюджет соответствует требованиям только в общих чертах, пишет Postimees. В отношении правительственного кризиса политик уверен, что правительство не должно избегать принятия решения.
«Мы видели, что во время распределения денег правительство было очень едино, чему не стоит сильно удивляться. Правительство должно быть способно принимать решения, которые находятся в его компетенции. Оно не должно избегать принятия решения и делегировать это какому-то другому органу. С этой стороны, конечно, правительство хорошо не выглядит. В то же время, до выборов осталось немного, переживем», - рассказал Ансип изданию.
Что касается бюджета, то вчера Европейская комиссия обсудила бюджетные программы стран-членов еврозоны и дала им оценку.
«В еврозону входят 19 стран, бюджетные программы только десяти из них соответствуют требованиям Пакта стабильности и роста. И три страны, в число которых входит Эстония, которые соответствуют им в общих чертах. Это ненормально для Эстонии, что финансирование нашей страны больше не находится в том состоянии, чтобы мы могли войти в первую категорию стран», - считает политик.
По его словам, сейчас в экономике хорошие времена и не нужно оставаться где-то на границе между тем, чтобы соответствовать правилам и их нарушать. «В хорошие времена нужно готовиться к не таким хорошим. Тот факт, что мы попали во вторую группу стран, означает, что мы не готовимся. По моему мнению, это большая ошибка!» - уверен Ансип.
Он привел в пример время, когда был премьер-министром и Эстония, Латвия и Литва готовились к экономическому кризису. «Все следовали правилам, никто из нас троих и не нарушал. Этого было мало. У Эстонии был небольшой профицит бюджета, что позволило создать небольшие резервы. В Латвии и Литве был небольшой дефицит, который не позволил накопить резервы. В кризис мы страдали одинаково и одинаково из него вышли. Но небольшое различие все-таки есть: в Эстонии долговая нагрузка правительственного сектора по-прежнему составляет 10% от ВВП, а в Латвии и Литве 40%», - отметил Ансип.
Он сослался на то обстоятельство, что у соседей не было резервов, и они должны были брать в долг во время кризиса.
«Заимствование во время кризиса может очень дорого обойтись! Большая ошибка, которую сейчас совершают в Эстонии, когда в хорошие времена следят только за тем, чтобы кое-как выполнить правила. Мало просто выполнять требования, правительство должно быть ответственным! - уверен бывший премьер. – Если мы сейчас скажем, что резервы для страны не важны, что заметный профицит бюджета не важен, то может произойти то же самое, что с Латвией-Литвой. 30% от ВВП сейчас может означать 7-8 млрд евро. Это огромная сумма по сравнению с теми 340 миллионами, которые за два года ушли в Латвию в виде НСО и акцизов».
По оценке Еврокомиссии, структурный дефицит бюджета в Эстонии в следующем году составит 0,7% от ВВП. При этом целью были 0,5% от ВВП.