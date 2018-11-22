Картина дня: откровения члена молодежной банды, радиоактивные отходы и увольнение директора библиотеки ТУ

Член молодежной банды из тюрьмы: несовершеннолетние выбирают цель и выполняют приказ

Называющий себя основателем ласнамяэской банды Алексей (21) говорит, что несовершеннолетние не думают, а выполняют приказы, поэтому они - идеальный инструмент для осуществления преступных планов. Читайте далее...

Радиоактивные отходы Silmet захоронят в Силламяэском порту

Скопившиеся в последние годы на территории обрабатывающего цветные металлы силламяэского предприятия NPM Silmet OÜ радиоактивные производственные отходы, в противовес изначальным планам, могут остаться в Эстонии. Читайте далее...

Комиссия признала недействительным увольнение директора библиотеки ТУ

Комиссия по трудовым спорам удовлетворила жалобу бывшего директора библиотеки Тартуского университета (ТУ) Мартина Халлика, с которой он выступил против ТУ, признала расторжение трудового договора недействительным и постановила, что университет должен выплатить в пользу Халлика значительную денежную компенсацию. Читайте далее...

В Эстонии свирепствует провоцирующий насморк вирус, грипп пока только крадется

На прошлой неделе в Эстонии диагностировали два случая гриппа, в настоящий момент люди чаще подхватывают риновирусы, сопровождающиеся насморком и болью в горле. Читайте далее...

Путина перестают считать хорошим царем при плохих боярах: раздражение россиян растет, рейтинг падает

Почти две трети россиян считают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. По данным «Левада-Центра», на которые ссылаются «Ведомости», доля таких россиян составляет 61%, и это максимум за все время исследований. Читайте далее...

Антон Праткунас: родители напрасно возят детей в школу на машинах

Каждое утро в Нарве можно наблюдать картину, как к школам и детским садам стягивается огромное количество машин: родители привозят своих детей учиться. И ведь самое важное — это припарковаться как можно ближе ко входу, чтобы ребенок, выпрыгнув из машины, сразу зашел в дверь учебного заведения. Читайте далее...

Ратас: правительство не примет решение о поддержке Эстонией соглашения ООН по миграции

Правительство не станет принимать решение по вопросу о поддержке Эстонией рамочного Соглашения ООН по миграции: об этом премьер-министр Юри Ратас сообщил в среду вечером в телевизионной передаче «Первая студия» на ERR. Читайте далее...

Полмиллиона пользователей Android скачали опасный вирус

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в магазине Google Play 13 поддельных приложений, замаскированных под оригинальные программы. В общей сложности их скачали более 560 тысяч раз, пишет сотрудник компании ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) в своем Twitter. Читайте далее...

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался в среду, 21 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ. Читайте далее...

Закрывается крупнейший в Эстонии производитель угля для гриля

Находящееся под Пярну, одно из самых крупных в Эстонии производителей угля для гриля и упаковки для яиц, предприятие AS Greencoal в ближайшее время закроется и сократит всех 22 работников. Читайте далее...

Сотни изменений в Законе о дорожном движении: кленовые листы отменят, а получить права на мотоцикл станет проще