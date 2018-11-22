И что теперь, записать волка из "Ну, погоди!" в асоциалы и запретить?

Начнем с того, что любая сказка обязана воспевать какие-то ценности. Иначе откуда взяться волшебству? Чем удержать внимание аудитории?

Емеля - лентяй и везунчик. Иван-дурак - тоже везунчик и, как сразу понятно, тугодум и неумеха. Алладин - воришка и пройдоха. Алдар Косе - жулик, каких поискать. Фэт-Фрумос - прислужник. Ходжа Насреддин - пролетарий, весьма ловко надувающий как придворную челядь, так и самого правителя. Чиполлино - анархист. Про более реальных героев, таких как Салават Юлаев, говорить не приходится. Стендап-комик Руслан Белый пошутил про национального героя и получил визит тревожных граждан из Уфы. Обойдемся.

Итак: что заставляет серьезных людей с академическим образованием искать ведьм вокруг себя? Ведь работа проведена нешуточная. Отстроены долгие часы мультиков. Найдены паттерны. Все уложено в систему и она получила оценку. Если разобраться, компания Walt Disney постоянно пропагандирует какие-то ценности в своих произведениях. Однако никто не торопится назвать их мультфильмы инструментом продвижения западных ценностей. Вот, кстати, тоже выражение, которое следовало бы запретить.

Итак: искать глубокую мысль в мейнстримных произведениях - дело неблагодарное. Во-первых, мало кто оценит. Во-вторых, достаточно и «во-первых». Кто кроме профессиональных журналистов и блогеров обратит внимание на новость? Какой-нибудь родитель? Вы можете себе представить семью, где отец после прочтения подобной новости подзывает ребенка и говорит: «Так, хватит вот этого всего кремлевского влияния в нашем доме! Телевизионный канал в блок, dvd-диск в урну, игры с телефона стереть!»

Где та грань здравого смысла между реальной жизнью и мишурой, которой любой условный специалист готов привлечь отвлечь ваше внимание? Я уверен, у профессора были какие-то вводные данные. Отдел аналитиков поработал и сделал выводы.

Что нам-то теперь со всем этим делать? Волка из «Ну, погоди!» записать в асоциалы и отныне детей пичкать всем тем, что прошло комиссию культпросвета на предмет благонадежности? Боюсь, такими темпами у нас очень быстро появится свой «режиссер Кеосаян».