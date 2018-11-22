Комиссия признала недействительным увольнение директора библиотеки ТУ

По словам представляющей Халлика присяжного адвоката Кристи Сильд, решение комиссии подтвердило, что Халлик не вел себя недостойным или не внушающим доверия образом. «Тартуский университет мгновенно уволил человека, около 20 лет примерно работавшего на благо университета, и не стал предварительно проводить беспристрастный и основательный анализ. В ходе делопроизводства выяснилось, что жалобщик скрывал от Тартуского университета важные обстоятельства и лгал. Весь процесс увольнения был неудовлетворительным, а его результатом стало безосновательное расторжение трудового договора, - сказала она. - Если бы университет повел себя в отношении Мартина Халлика прозрачным образом, этого некрасивого спора, скорее всего, получилось бы избежать. Результатом ряда неправд и может быть только неоправданное решение об увольнении».

По словам адвоката, процесс пошел неправильно с того момента, когда университет не стал проверять выдвинутые в адрес Халлика обвинения и мотивы обвинившего его лица.

Халлик с самого начал утверждал, что ТУ и его проректор Кристьян Вассиль несправедливо повели себя, уволив его. «В конце концов и комиссия по трудовым спорам дала этому делу свою беспристрастную оценку. Я не вел себя недостойно. Я очень надеюсь, что у Тартуского университета хватит чести и смелости признать, что мое увольнение было неправильным как по сути, так и по форме. Я также надеюсь, что Тартуский университет прекратит притеснять меня», - заявил Халлик.

По словам Халлика, из-за этих событий он в последние месяцы чувствовал себя социально отверженным. «Меня несправедливо лишили моих прошлого, настоящего и будущего. Тартуский университет лишил меня рабочего места, где сам университет всегда крайне высоко оценивал мои достижения. Благодаря подобной стигматизации мне крайне сложно найти соответствующее моему опыту и знаниям рабочее место, - сказал Халлик. - Мне хочется верить, что мотивом Тартуского университета с самого начала не было мое убийство в глазах общества, как получилось в итоге. Несмотря на несправедливость, с которой я столкнулся, я хочу в мире продолжать свою жизнь и надеюсь, что ТУ даст мне такую возможность теперь, когда комиссия по трудовым спорам высказала свое мнение о моем увольнении».