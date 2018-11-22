Фото: в Эстонии приземлилось необычное послание из Германии

Ярвмяги во время охоты бродил в районе болота Канаматси. «Собаки бежали впереди и я стал смотреть по GPS, по какой прямой дороге я смогу оттуда выйти, - вспоминает он. - Шел, пока не увидел, что передо мной какой-то белый предмет. В шутку подумал, что если в таком месте видишь что-то белое, видимо, кто-то забрел сюда по нужде». Но это вовсе не была туалетная бумага. Оказалось, что это спущенный воздушный шарик, ниткой к которому была привязана открытка. Самая обычная открытка, без защитного пакета или пленки, передает Järva Teataja.

Рене Ярвмяги предположил, что открытку запустили во время свадебного торжества. На одной стороне открытки была просьба вернуть ее, написав, где ее нашли и когда.

Также был указан адрес Керстин и Фриц Малеров из города Штаде. На другой стороне были перечислены задания для молодоженов. Такой подарок Керсти и Фрицу сделали Йоханн и Андреа.

«Посмотрел по карте Google Maps, что дом с таким адресом действительно есть», - рассказывает Ярвмяги, отмечая, что письмо, видимо, добралось до Эстонии прямо через Балтийское море.

Дату отправления Ярвмяги не нашел, но предположил, что послание недолго добиралось до нас, поскольку в шарике еще был газ.

Он отметил, что найти в таком месте таким образом письмо ему до сих пор кажется невероятным. «Я подумал, что надо бы теперь купить лотерейный билет, - смеется Ярвмяги. - Воскресенье было богатым на находки. В тот же поход нашел в лесу розовые шары. Все были спущены и без привязанного послания. И такие вещи попадают на природу».