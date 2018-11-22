Квартиранты залили соседей, а отвечает хозяин квартиры!

Например, наниматель не закрыл дверь в подъезд, и туда проникли воры или вандалы. «Каждый собственник должен знать: за ущерб, причиненный нанимателем квартирному товариществу или его членам, несет ответственность именно собственник», - объясняет заведующий юридическим отделом Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.

В Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах, который вступил в силу в январе 2018 года, об этом говорится подробно. «Собственник квартиры обязан содержать в порядке свою собственность, а также сособственность, которой он владеет наравне с другими членами квартирного товарищества. И хотя требование распространяется на тех, кто временно пользуется его собственностью с его разрешения, за управление квартирной собственностью отвечает собственник, даже когда он ею сам не пользуется», - объясняет Марди.

В холодное время года случается, что наниматель уехал в командировку или отпуск, самовольно выключив отопление в снимаемой квартире, что влечет за собой нарушение работы отопительной системы всего дома. «По новому закону, - уточнил Урмас Марди, - собственник жилья должен следить за температурой и влажностью в помещении, чтобы не повредить собственность других членов товарищества».