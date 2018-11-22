Советы нотариуса: как наследовать и завещать?

Если наследники желают прекратить единство наследуемого имущества и разделить такое имущество между собой, это можно сделать только на основании общей договоренности наследников. Для прекращения единства наследуемого имущества следует заключить договор разделения наследуемого имущества, причем требовать разделения наследуемого имущества имеет право каждый совместный наследник. При этом также определяется, как именно будут разделены между совместными наследниками полученные права и обязанности.

Зачем составлять нотариальное завещание?

Право составления завещания имеет каждый человек, достигший 15 лет. Несовершеннолетний может составить завещание только в заверенной нотариально форме.

Завещание можно отменить при помощи составленного позднее завещания или договора наследования. Завещание может быть нотариальным или составленным дома. Нотариальное завещание – это завещание, заверенное нотариусом или переданное нотариусу на хранение. Нотариально заверенное завещание действует бессрочно. Завещание рекомендуется оформлять у нотариуса, поскольку при заверении нотариус консультирует составителя завещания, выясняет его пожелания и оформляет их юридически корректным языком.

Завещатель может передать завещание в закрытом конверте нотариусу на хранение, подтвердив, что это его завещание. Он всегда может забрать его обратно.

Взаимное завещание супругов является единым выражением их последней воли, в котором они взаимно назначают друг друга своими наследниками или делают иные распоряжения в отношении своего имущества на случай смерти. В отношении взаимного завещания супругов установлена заверенная нотариально форма. Во взаимном завещании супруги могут указать, кому переходит имущество прожившего дольше супруга в случае его смерти. После принятия наследства на основании взаимного завещания супругов проживший дольше супруг не имеет права менять содержащиеся в завещании распоряжения.

Как составить завещание дома?

Если по какой-либо причине составить завещание у нотариуса невозможно, сделать это можно дома. Домашнее завещание это: 1. написанное собственной рукой завещание; 2. подписанное в присутствии свидетелей завещание.

Завещатель может подписать домашнее завещание вместе с, как минимум, двумя свидетелями или записать текст завещания собственной рукой. Если завещатель от начала до конца написал текст завещания собственной рукой, привлечение свидетелей не обязательно. Свидетелям не нужно раскрывать содержание завещания, но им, разумеется, необходимо сообщить, что речь идет именно о завещании. Важно, что свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу близких родственников, супруга/супруги или близких родственников супруга/супруги которого составляется завещание. В отличие от нотариального завещания, домашнее завещание остается в силе в течение шести месяцев жизни завещателя, т.е. для того, чтобы оно оставалось действительным, его следует обновлять каждые полгода. В домашнем завещании обязательно следует указать дату его составления и иметь в виду, что несоблюдение всех предусмотренных законом формальных требований может сделать завещание недействительным.

В завещании конкретному человеку можно назначить конкретную вещь или благо, входящие в состав наследства. В таком случае речь идет о завещательном даре, исполнения которого получатель дара может требовать у наследников. Наследник и получатель дара отличаются тем, что если наследнику переходят права и обязанности наследователя, то получатель дара получает лишь конкретную вещь или благо. Это значит, что в случае смерти завещателя являющееся наследником указанное в завещании лицо или законные наследники, обязаны передать получателю обозначенный в завещании дар. Он не переходит получателю автоматически.

Зачем нужен договор наследования?

По существу, договор наследования – это соглашение, в котором наследователь указывает другую сторону договора или иное лицо своим наследником или договор между наследователем и его законным наследником, в котором последний отказывается от наследства. В договоре наследования можно сделать и другие распоряжения на случай смерти. Вместе с тем, договор не может ограничивать право наследователя совершать сделки с собственным имуществом. Договор наследования не дает наследнику или получателю дара прав на наследуемое имущество, пока наследователь жив. Договор наследования всегда двусторонний и действует только будучи заверенным нотариально. Сторона договора наследования не может самостоятельно изменить или прекратить его.

Что такое обязательная доля?