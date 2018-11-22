Советы нотариуса: как наследовать и завещать?

В случае смерти человека, при открытии наследства все его имущество переходит наследникам. Кто именно является наследниками, выясняет нотариус, ведущий дело о наследовании.
Некоторые ошибочно полагают, что для получения наследства нет необходимости открывать дело о наследовании и оформлять наследство. Для оформления наследства следует обратиться к нотариусу: даже если наследство переходит наследнику автоматически, для подтверждения права наследования необходимо свидетельство о праве на наследство. Для получения свидетельства о праве на наследство, в свою очередь, необходимо представить нотариусу заявление об открытии дела о наследовании. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство после того, как он провел производство по делу о наследовании и определил весь круг наследников. Делается это только в случае, если право на наследование и объем наследования достаточно подтверждены.
Наследование может иметь место на трех основаниях: на основании закона, завещания или договора наследования. Наследование на основании закона имеет место, если умерший не оставил завещания или договора наследования. В таком случае наследниками первой очереди являются дети умершего, второй очереди – его родители, а при их отсутствии дети родителей, т.е. сестры и братья наследника. При отсутствии их всех наследниками являются наследники третьей очереди: бабушки и дедушки умершего, а также их родственники по нисходящей линии. В случае наследования на основании закона наследником также является супруг/супруга умершего лица, чей размер доли наследства зависит от того, наряду с наследниками какой очереди супруг/супруга наследует. Чем дальше очередь других наследников, тем больше доля супруга/супруги.
Можно ли отказаться от наследства?
Открыть дело о наследовании могут наследник, кредиторы наследника и другие лица, имеющие права в отношении наследуемого имущества. К примеру, если у наследователя был заключен договор кредитования, дело о наследовании может открыть кредитор, а если в связи с принадлежавшей наследователю квартирой возникла задолженность перед квартирным товариществом, дело о наследовании может открыть квартирное товарищество. На практике встречаются случаи, когда наследник ошибочно считает, что ответственность в части относящихся к наследуемому имуществу обязательств наступает только после выдачи свидетельства о праве на наследство. Важно помнить, что наследство переходит наследнику при открытии наследства – т.е. в момент смерти наследователя. Свидетельство о праве на наследство не является основанием для возникновения права на наследство. С его помощью наследник может подтвердить, что ему перешли принадлежавшие наследователю права и обязанности.
В ходе производства по наследству нотариус выполняет все действия, необходимые для того, чтобы установить наследников и их права на наследство. Срок проведения производства по наследству зависит от сложности дела, а заканчивается производство выдачей свидетельства о праве на наследство.
С 2009 года в Эстонии действует система отказа. Это значит, что наследник имеет право отказаться от наследства. Если в течение трех месяцев после смерти наследователя и получения информации о своем праве на наследство наследник не отказывается от наследства, он считается вступившим в наследство.
Для отказа от наследства следует обратиться к нотариусу. Отказаться можно только от всего наследства (или от соответствующей доли наследства при наличии нескольких наследников). От отдельных вещей или обязательств отказаться нельзя. Если имеющее право на наследство лицо отказывается от него, его доля переходит лицу, которое унаследовало бы в случае смерти отказавшегося от наследства лица до момента открытия наследства. Например, если наследник отказывается от наследства, его право наследования переходит к детям отказавшегося лица. Закон не позволяет отказаться от наследства в пользу другого лица.
Наследство может включать не только имущество, но и обязательства
К наследуемому имуществу относятся все права и обязательства наследователя, переходящие наследнику после смерти наследователя. Важно знать, что решение о принятии наследства или об отказе от него является окончательным – изменить его невозможно. В составе наследуемого имущества наследнику также переходят обязательства наследователя и, если наследуемого имущества недостаточно для оплаты всех долгов наследователя, наследник обязан самостоятельно оплатить такие долги.
Чтобы ограничить свою ответственность, наследник может ходатайствовать о проведении инвентаризации наследуемого имущества, представив соответствующее требование нотариусу после принятия наследства. Ходатайство о проведении инвентаризации наследник может представить в течение трех месяцев после того, как он узнал, что наследуемого имущества недостаточно для исполнения обязательств наследователя. Инвентаризация наследуемого имущества является обязательной, если наследником является лицо с ограниченной дееспособностью, местное самоуправление или государство.
Если наследуемого имущества недостаточно для уплаты всех долгов наследователя, но по требованию наследника была проведена инвентаризация, ответственность наследника по обязательствам наследователя ограничивается стоимостью наследуемого имущества и дополнительных обязательств не возникает – в таком случае следует незамедлительно представить суду заявление о банкротстве в отношении наследуемого имущества.
Как разделить наследство?
Если наследство приняли несколько наследников (совместных наследников), наследство принадлежит им совместно, и ни один из совместных наследников не получает долю конкретного имущества и прав, входящих в состав наследства – им принадлежат доли всего имущества и прав, входящих в состав наследства. Поначалу совместные наследники могут осуществлять сделки с наследуемым имуществом лишь совместно. Только после того, как единство наследуемого имущества прекращено и вещи, права и обязанности, входящие в состав наследства, разделены, каждый наследник может независимо осуществлять сделки с принадлежащим ему имуществом или идеальной долей имущества.
Например, если в состав наследуемого имущества входят деньги на банковском счету, в случае единства наследуемого имущества ни один из наследников не имеет права снять оттуда сумму, соответствующую его доле наследства без согласия всех наследников. Если в состав наследуемого имущества входит недвижимость, наследники заносятся в крепостную книгу в качестве совместных собственников – это значит, что они могут распоряжаться такой недвижимостью лишь совместно. Каждый совместный наследник может самостоятельно распоряжаться только принадлежащей ему частью единства наследуемого имущества.
Если наследники желают прекратить единство наследуемого имущества и разделить такое имущество между собой, это можно сделать только на основании общей договоренности наследников. Для прекращения единства наследуемого имущества следует заключить договор разделения наследуемого имущества, причем требовать разделения наследуемого имущества имеет право каждый совместный наследник. При этом также определяется, как именно будут разделены между совместными наследниками полученные права и обязанности.
Зачем составлять нотариальное завещание?
Право составления завещания имеет каждый человек, достигший 15 лет. Несовершеннолетний может составить завещание только в заверенной нотариально форме.
Завещание можно отменить при помощи составленного позднее завещания или договора наследования. Завещание может быть нотариальным или составленным дома. Нотариальное завещание – это завещание, заверенное нотариусом или переданное нотариусу на хранение. Нотариально заверенное завещание действует бессрочно. Завещание рекомендуется оформлять у нотариуса, поскольку при заверении нотариус консультирует составителя завещания, выясняет его пожелания и оформляет их юридически корректным языком.
Завещатель может передать завещание в закрытом конверте нотариусу на хранение, подтвердив, что это его завещание. Он всегда может забрать его обратно.
Взаимное завещание супругов является единым выражением их последней воли, в котором они взаимно назначают друг друга своими наследниками или делают иные распоряжения в отношении своего имущества на случай смерти. В отношении взаимного завещания супругов установлена заверенная нотариально форма. Во взаимном завещании супруги могут указать, кому переходит имущество прожившего дольше супруга в случае его смерти. После принятия наследства на основании взаимного завещания супругов проживший дольше супруг не имеет права менять содержащиеся в завещании распоряжения.
Как составить завещание дома?
Если по какой-либо причине составить завещание у нотариуса невозможно, сделать это можно дома. Домашнее завещание это: 1. написанное собственной рукой завещание; 2. подписанное в присутствии свидетелей завещание.
Завещатель может подписать домашнее завещание вместе с, как минимум, двумя свидетелями или записать текст завещания собственной рукой. Если завещатель от начала до конца написал текст завещания собственной рукой, привлечение свидетелей не обязательно. Свидетелям не нужно раскрывать содержание завещания, но им, разумеется, необходимо сообщить, что речь идет именно о завещании. Важно, что свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу близких родственников, супруга/супруги или близких родственников супруга/супруги которого составляется завещание. В отличие от нотариального завещания, домашнее завещание остается в силе в течение шести месяцев жизни завещателя, т.е. для того, чтобы оно оставалось действительным, его следует обновлять каждые полгода. В домашнем завещании обязательно следует указать дату его составления и иметь в виду, что несоблюдение всех предусмотренных законом формальных требований может сделать завещание недействительным.
В завещании конкретному человеку можно назначить конкретную вещь или благо, входящие в состав наследства. В таком случае речь идет о завещательном даре, исполнения которого получатель дара может требовать у наследников. Наследник и получатель дара отличаются тем, что если наследнику переходят права и обязанности наследователя, то получатель дара получает лишь конкретную вещь или благо. Это значит, что в случае смерти завещателя являющееся наследником указанное в завещании лицо или законные наследники, обязаны передать получателю обозначенный в завещании дар. Он не переходит получателю автоматически.
Зачем нужен договор наследования?
По существу, договор наследования – это соглашение, в котором наследователь указывает другую сторону договора или иное лицо своим наследником или договор между наследователем и его законным наследником, в котором последний отказывается от наследства. В договоре наследования можно сделать и другие распоряжения на случай смерти. Вместе с тем, договор не может ограничивать право наследователя совершать сделки с собственным имуществом. Договор наследования не дает наследнику или получателю дара прав на наследуемое имущество, пока наследователь жив. Договор наследования всегда двусторонний и действует только будучи заверенным нотариально. Сторона договора наследования не может самостоятельно изменить или прекратить его.
Что такое обязательная доля?
При составлении завещания или договора наследования следует учитывать возможное право получения обязательной доли. Обязательная доля защищает близких родственников и супруга/супругу завещателя, которых завещатель был обязан поддерживать в течение жизни, но которые не попали в завещание или договор наследования. По существу, обязательная доля – это денежное требование к наследникам, которое дает оставшемуся без наследства лицу возможность требовать половину стоимости имущества, которое оно унаследовало бы в порядке законного наследования, т.е. если бы наследователь не составил завещание или не заключил договор наследования.