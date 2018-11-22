Фирма, открывшая торговый центр Т1, несет убытки

За девять месяцев Pro Kapital при обороте в 21 миллион евро заработал 2,3 миллиона евро прибыли. За тот же период прошлого года оборот фирмы составил 7,8 миллиона евро, а чистая прибыль – около 2 миллионов, сообщила фирма бирже.

Флагман Pro Kapital, торгово-развлекательный центр T1 Mall of Tallinn открыл двери в начале ноября, то есть спустя неделю после окончания третьего квартала.

Глава компании Аллан Реммелькоор подчеркивает, что проект развития торгового центра еще не завершен.

“Мы сознательно держали арендные площади свободными для привлекательных предприятий розничной торговли, чтобы продолжить переговоры в последующие периоды”, - сказал Реммелькоор.

По его словам, параллельно с развитием T1 Mall of Tallinn продолжаются работы по проектам жилищного строительства в Таллинне, Вильнюсе и Риге. В зависимости от консервативной стратегии Pro Kapital все проекты будут осуществляться поэтапно, что даст предприятию возможность определять темп в соответствии с рыночными тенденциями.

Следующий значительный девелоперский проект, который Pro Kapital планирует начать в Таллинне, - это квартал Каларанна, где будет застроено более 6 гектаров земли. Это строительство планируется начать в течение следующего года.

Размер имущества компании вырос за год почти на 50 миллионов евро до 209 миллионов. Размер обязательств по состоянию на конец сентября составлял 123,8 миллиона евро, то есть был на 43 миллиона больше, чем в прошлом году.