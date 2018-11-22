Фото и видео: проблемы со слухом пенсионера, который признался в убийстве, сорвали судебное заседание

6 июля этого года Пыхьяская окружная прокуратура получила необычное письмо: Виктор Коваленко сообщил, что в Харьюмаа убил соседа по квартире и похоронил его за местным магазином.

После получения письма работники криминального бюро Пыхьяской префектуры выехали по указанному адресу в волости Козе в поселке Хабая. Вблизи магазина полиция обнаружила закопанный в землю труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что 8 июня Коваленко в принадлежавшей волости социальной квартире ударил несколько раз ножом своего товарища, в результате чего тот скончался. После кровавой разборки, причиной для которой предположительно стала кража кошелька, он на самодельной тележке отвез труп на пустырь за местным магазином, где его и закопал.

«Со мной нет смысла разговаривать, я не слышу»

У ранее работавшего водителем автобуса Виктора Коваленко плохи дела со здоровьем. Так, в зал суда в четверг его приводят в маске, поскольку обвиняемый страдает туберкулезом.

Хотя согласно психологической комплексной экспертизе, он вменяем, кажется, что он не понимает, что вокруг происходит, когда обводит зал суда апатическим взглядом. Такой же точки зрения придерживается защитник обвиняемого.

Но туберкулез не единственная его проблема со здоровьем. Он глухой на одно ухо, а другим слышит, по его собственным словам, лишь чуть-чуть. Защитник Алар Нейланд говорит, что из-за этого также общение с Коваленко несколько затруднительно.

«Во время допроса складывал руки в рупор и кричал ему в одно ухо. Тогда казалось, что он что-то все-таки понимает», - сказал Нейланд.

Также в зале суда защитник пытался поговорить со своим клиентом, но безрезультатно. «Я глухой, я ничего не слышу, - сказал обвиняемый после попыток поговорить с ним на повышенных тонах. - Я старый, здоровье неважное и я также не слышу, я глухой. Со мной нет смысла говорить».

Хотя проблемы со слухом у него очевидны, следственная группа не уверена до конца и думает, что речь может идти о избирательной глухоте, поскольку во время допросов Ковалено на часть вопросов отвечал и часть оставлял без ответа.

Поскольку у обвиняемого возникали сложности и с тем, чтобы слышать судью, а у человека есть право услышать обвинение и принимать участие в заседании, по оценке суда, следует выяснить состояние здоровья обвиняемого и при возможности устранить препятствия. В связи с этим суд продолжится на следующей неделе.

Обвиняется и в нападении на ребенка

Также Коваленко обвиняют в нападении на 10-летнего ребенка. «Его вызывали в прокуратуру для проведения следственных действий в связи с делом о нападении на несовершеннолетнего. Это было в конце июня, то есть к этому моменту убийство уже было совершено, но следственные органы еще не располагали данной информацией», - сказала окружной прокурор Катрин Пяртлас.