Чт, 22.11.2018
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Юри Ратас исключил коалицию центристов и EKRE в будущем правительстве

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Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, возглавляемая им политическая сила не пойдет на создание коалиции с Эстонской консервативной народной партией (EKRE), передает Rus.ERR.

«Если я сказал, что EKRE - партия, которая сносит головы, которая не мирится с некоторыми национальностями и расами здесь, для меня невозможно сотрудничать с ними», - заявил лидер Центристской партии в четверг в передаче «В студии премьер-министр» на радиостанции «Радио 4».

Перед этим Ратас рассказал о негативном опыте Центристской партии, с которой на протяжении многих лет другие политические партии не желали сотрудничать.

«Я думаю, что это неправильно, когда говорят в отношении какой-то партии - мы с ними точно сотрудничать не будем. Ведь если партию избрали в парламент, значит, она получила поддержку жителей Эстонии», - сказал он, подчеркнув, что, однако, для EKRE он готов сделать исключение.

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