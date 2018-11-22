Юри Ратас исключил коалицию центристов и EKRE в будущем правительстве

«Если я сказал, что EKRE - партия, которая сносит головы, которая не мирится с некоторыми национальностями и расами здесь, для меня невозможно сотрудничать с ними», - заявил лидер Центристской партии в четверг в передаче «В студии премьер-министр» на радиостанции «Радио 4».

Перед этим Ратас рассказал о негативном опыте Центристской партии, с которой на протяжении многих лет другие политические партии не желали сотрудничать.