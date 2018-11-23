Опрос выяснил, какое самое сильное чувство испытывают собственники жилья при оформлении интерьера

Целью фирмы Carpetright, проводившей опрос, было выяснение источника вдохновения для создания интерьера в частном жилище. Обнародованные в конце октября результаты были неожиданными: выяснилось, что образцами для подражания стали не красивые фотографии на Pinterest или в Instagram, а квартиры и дома ближайших соседей опрошенных, отмечает mirror.co.uk.

По результатам опроса выяснилось, что одна пятая опрошенных в качестве образца использовала интерьеры своих соседей или знакомых, побывав у тех в гостях. Одна треть участников опроса отметила, что в домах, интерьеры которых они скопировали, им было хорошо и приятно, они испытывали положительные эмоции и хотели повторить это в своих домах.

Еще одна треть призналась, что вид пола в домах друзей или соседей подвиг их на замену полового покрытия в своих жилищах.