Фонд Навального обнаружил у Сергея Брилева британское подданство

Фонд по борьбе с коррупцией провел расследование и обнаружил, что у Сергея Брилева, еженедельно ведущего на телеканале "Россия" передачу о политике и занимающего должность замдиректора телеканала по специальным информационным проектам, на самом деле, британское подданство.
"За ширмой приличного и приятного, казалось бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный пропагандист. Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал из этой путинской России следующим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире и своей королеве", - пишет Алексей Навальный.
Он напоминает, что последние 17 лет Брилев работает ведущим и автором новостных и политических передач, он же вел ежегодные прямые линии с Путиным на его первых двух сроках и комментировал все путинские инаугурации.
Навальный утверждает со ссылкой на публикуемые документы, что супруге Брилева принадлежит дом в фешенебельном районе Лондона стоимостью 700 000 фунтов, купленный без ипотеки. Также ФБК удалось обнаружить, что супруги Брилевы с 2001 года имеют право голосовать на британских выборах.
"Поздравляю вас. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живётся в путинской России — официально подданный её величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии", - иронизирует Навальный.