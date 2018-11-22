Фонд Навального обнаружил у Сергея Брилева британское подданство

"За ширмой приличного и приятного, казалось бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный пропагандист. Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал из этой путинской России следующим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире и своей королеве", - пишет Алексей Навальный.

Он напоминает, что последние 17 лет Брилев работает ведущим и автором новостных и политических передач, он же вел ежегодные прямые линии с Путиным на его первых двух сроках и комментировал все путинские инаугурации.

Навальный утверждает со ссылкой на публикуемые документы, что супруге Брилева принадлежит дом в фешенебельном районе Лондона стоимостью 700 000 фунтов, купленный без ипотеки. Также ФБК удалось обнаружить, что супруги Брилевы с 2001 года имеют право голосовать на британских выборах.