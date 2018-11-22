Чт, 22.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Замеры качества воздуха в Ласнамяэ доступны для обозрения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

К загрязнению воздуха отнеслись серьезно.

ФОТО: Раэпресс

С 14 ноября на Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, проводятся замеры качества воздуха. Результаты их доступны на сайте в режиме реального времени.

Как сообщает Раэпресс, в данный момент замеряются уровни окислов серы, окислов азота, угарного газа, неметанных летучих органических соединений, мелких и сверхмелких частиц. До сих пор превышения допустимых пределов установлено не было.

Пока планируется наблюдательную станцию сохранить на Ласнамяэ до середины декабря. Решение о замерах и дополнении исследуемых параметров в зимний период будет принято на основе замеров и режима работы предприятий - источников загрязнения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ