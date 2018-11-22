Eesti Raudtee требует от Operail уплаты более шести миллионов евро.

«Мы почти десять лет перевозим грузы по инфраструктуре Eesti Raudtee на основании действующих соглашений. Предъявленное требование нам непонятно, и мы считаем его необоснованным», - сообщил BNS председатель правления Operail Рауль Тоомсалу, уточнив, что спор касается заключенного шесть лет назад договора об использовании инфраструктуры железной дороги.

Тоомсалу отметил, что к сказанному предприятие ничего добавить не может, поскольку поданное исковое заявление в суде принято к рассмотрению.

В свою очередь Eesti Raudtee сообщило, что иск касается неоплаченной за три последних года части платы за пользование инфраструктурой. «В ходе аудита бухгалтерских данных выяснилось, что Operail в последние годы не выплатил компании Eesti Raudtee плату за все полученные услуги», - пояснил председатель правления государственного железнодорожного предприятия Эрик Лайдвеэ.

Руководитель Eesti Raudtee добавил, что не оплаченными осталась предусмотренная законом и утвержденная департаментом технадзора часть стабильных расходов пользовательской платы за «пустые» прогоны локомотивов. По словам Лайдвеэ, остальные перевозчики эту плату выплатили железной дороге в полном объеме.

Eesti Raudtee отметило, что подаче иска предшествовали длившиеся несколько месяцев переговоры и три года накопилось неуплаченных платежей на сумму более шести миллионов евро.