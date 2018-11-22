Военное кладбище в Таллинне: уборочной техникой по могилам

Несколько плит свернуты с постаментов. ФОТО: Фото читателей.

Русскоязычные жители Эстонии очень трепетно относятся к Военному кладбищу в Таллинне. Внимание приковано постоянно, а потому ни одно изменение, тем более, внезапно, а не давно-давно разрушившиеся надгробные плиты сразу бросаются в глаза. В этот раз наши читатели успели сфотографировать и работавший трактор – технику действительно используют и катаются на ней между могилами, а не строго по дорожкам. Эти фотографии стали поводом для обращения в Министерство обороны, которое отвечает за Военное кладбище в Таллинне.

А если быть еще более точными, эта часть одно из самых старых действующих столичных кладбищ находится на балансе подчиняющегося Министерству обороны Военного музея Эстонии. По словам советника музея Пеэп Рейссера, за кладбищем ухаживает договор партнер OÜ Kesklinna Pargid, который регулярно проводит: летом покос травы, зимой уборку снега, а осенью – листьев. Эти работы, как признал Рейссер, осуществляются и с использованием техники.

«На присланных вами фотографиях (сделанных 31 октября 2018 года) видно две перевернутые могильные плиты, - сказал советник музея. – На сегодняшний день они, естественно, поставлены на место. Ни одной царапины, которая указывала бы на то, что плиты были перевернуты из-за использования техники, не найдено».

По его словам, действительно, время от времени могильные плиты заваливаются на бок: «Многие надгробные таблички были установлены десятки лет назад и сделаны из материалов советских времен с использованием тогдашних крепежных материалов. Свое дело делает и время. Поверхность почвы поднимается и сворачивает камни, крепежные материалы не выдерживают и плиты заваливаются. Если фирма, ухаживающая за кладбищем, это замечает, они ставят плиты на свои места».

Таким образом, в повреждении плит винят не человека, а время. Будем надеяться, что это отвечает действительности, хотя видевшие процесс уборки читатели нашего портала остаются при своем мнении – они настаивают, что аккуратностью чистивший кладбище тракторист не отличался.