Сравнение цен: какой продавец электричества или газа самый дорогой

Сейчас самое лучшее время, чтобы пересмотреть свои договоры с поставщиками электричества и газа и убедиться, что речь идет о самом выгодном предложении. Порталы сравнения цен – elektrihind.ee ja gaasihind.ee – просмотрели цены и уже седьмой год подряд сделали небольшой обзор ситуации на рынке, пишет Postimees.
«Принципы ценообразования пакетов продавцов электричества постоянно меняются, в этом сезоне в случае биржевых пакетов нужно, кроме маргиналов, следить и за фиксированным компонентом месячной платы. В этом сезоне продолжается тенденция, когда собравшимся уходить клиентам предлагаются так называемые предложения из-под прилавка, - комментирует создатель порталов сравнения цен Керт Вальбет.
Какой электропакет самый дешевый?
- Самым дешевый биржевой пакет, по показателям среднего потребителя Эстонии*, является пакет Imatra Elekter, расход на который в год составляет 188 евро (с маргиналом 0.18 центов за киловатт в час, месячной платой в ноль евро, речь идет о цене в кампанию). В тех же пределах остаются и пакеты 220 Energia и Eesti Gaas, они в разрезе года лишь на пару евро дороже Imatra Elekter. А самый дорогой пакет предлагает Eesti Energia, биржевой пакет которого обошелся бы в 213 евро в год.
- Среди пакетов с фиксированной ценой самым дешевым является пакет 220 Energia, годовая цена которого составляет 194 евро (дневной тариф – 6,09 цента за киловатт в час, ночной – 5,09 цента за киловатт в час). А самым дорогим является пакет Eesti Gaas с годовым расходом в 269 евро.
Кто является самым дешевым продавцом газа?
- Самым дешевым меняющимся или пакетом с биржевыми ценами, по показателям среднего потребителя Эстонии*, является предложение 220 Energia с годовым расходом в 211 евро. Самые дорогие пакеты предлагают Alftom Gaasi и Soojuse OÜ, за которые нужно будет заплатить 293 евро за год.
- Самый дешевый пакет с фиксированной ценой предлагает 220 Energia с годовым расходом 212 евро. Сейчас пакеты с фиксированной ценой предлагают только три поставщика (220 Energia, Eesti Energia и Alexela). Самый дорогой из них у Alexela Energia за который придется отдать 231 евро в год.
Как сменить поставщика газа и электричества?
Процесс смены поставщика у крупных продавцов проходит в интернете, занимает от пяти до 10 минут и для потребителя бесплатный. При смене поставщика перебоев с поставкой газа или электричества не возникает. Новый продавец сам занимается расторжением договора за потребителя.
* По данным Департамента статистики, среднее потребление электричества в Эстонии в обычной семье составляет 3464 kWh, а газа 610 m³ в год. Годовой расход включает в себя тариф с налогом с оборота (в том числе фиксированную месячную плату, маргиналы и пр.), и не включает сетевых плат, акцизов и платы за восстанавливаемую энергию. При подсчете использовались тарифы по состоянию на 21 ноября 2018 года, цены могут меняться.