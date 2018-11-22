Сравнение цен: какой продавец электричества или газа самый дорогой

«Принципы ценообразования пакетов продавцов электричества постоянно меняются, в этом сезоне в случае биржевых пакетов нужно, кроме маргиналов, следить и за фиксированным компонентом месячной платы. В этом сезоне продолжается тенденция, когда собравшимся уходить клиентам предлагаются так называемые предложения из-под прилавка, - комментирует создатель порталов сравнения цен Керт Вальбет.

Какой электропакет самый дешевый?

Кто является самым дешевым продавцом газа?

Процесс смены поставщика у крупных продавцов проходит в интернете, занимает от пяти до 10 минут и для потребителя бесплатный. При смене поставщика перебоев с поставкой газа или электричества не возникает. Новый продавец сам занимается расторжением договора за потребителя.

* По данным Департамента статистики, среднее потребление электричества в Эстонии в обычной семье составляет 3464 kWh, а газа 610 m³ в год. Годовой расход включает в себя тариф с налогом с оборота (в том числе фиксированную месячную плату, маргиналы и пр.), и не включает сетевых плат, акцизов и платы за восстанавливаемую энергию. При подсчете использовались тарифы по состоянию на 21 ноября 2018 года, цены могут меняться.