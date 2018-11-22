Фото читателя: почему Bauhof резко поднял цены?

Справа цена до, а слева теперь. ФОТО: Lugeja pilt

Отвечает исполнительный директор Bauhof Ирина Раудсепп:

«Мы не поднимаем цены, а поправляем их в соответствии с ситуацией на рынке — это ежедневная работа в розничной торговле, которая включает себя поправки как вверх, так и вниз в различных категориях.

По сравнению с прошлым годом доля предложений по кампаниям в секторе строительства и садоводства в этом году значительно выросла. Предоставляемых через клиентские листовки и через проводимые на выходных кампании скидок на 15 процентов больше, чем в 2017 году. Это означает, что для клиентов на самом деле цены ниже.

Поскольку мы готовимся сейчас к началу зимнего и праздничного сезонов, также в магазинах больше поправляются цены, чтобы обеспечить к сезону лучшие цены и предложения.