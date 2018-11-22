В Риге в акции протеста против закрытия русских школ приняли участие около 70 человек
22 ноября 2018, 18:36
Сегодня в акции в Риге на Бастионной горке против закрытия русских школ приняли участие около 70 человек, в основном люди старшего поколения.
Мероприятие вела председатель Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Она перечислила присутствующим несколько десятков школ, которые в последние годы были закрыты в Латвии из-за реформ.
Все названия закрытых школ были распечатаны на картах, вторая сторона которых была черной. Мероприятие сопровождалось барабанным боем. Среди присутствующих был, в частности, попадавший в поле зрения Полиции безопасности активист Александр Гапоненко.
За общественным порядком на мероприятии наблюдали сотрудники полиции.