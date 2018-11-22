Чт, 22.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Риге в акции протеста против закрытия русских школ приняли участие около 70 человек

В Риге в акции протеста против закрытия русских школ приняли участие около 70 человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Протест в Риге в октябре.

ФОТО: SCANPIX

Сегодня в акции в Риге на Бастионной горке против закрытия русских школ приняли участие около 70 человек, в основном люди старшего поколения.

Мероприятие вела председатель Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Она перечислила присутствующим несколько десятков школ, которые в последние годы были закрыты в Латвии из-за реформ.

Все названия закрытых школ были распечатаны на картах, вторая сторона которых была черной. Мероприятие сопровождалось барабанным боем. Среди присутствующих был, в частности, попадавший в поле зрения Полиции безопасности активист Александр Гапоненко.

За общественным порядком на мероприятии наблюдали сотрудники полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ