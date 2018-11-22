В Третьяковской галерее открылась выставка эстонского искусства «Поэтика рубежей»

Благодаря выставке, организованной Художественным музеем Эстонии и Государственной Третьяковской галереей, зритель может проследить путь, который прошло эстонское искусство от довоенного модернизма до современных работ, созданных уже в 21-м веке, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Своеобразным "центром тяжести" представленной экспозиции являются произведения, созданные эстонскими художниками на протяжении нескольких послевоенных десятилетий - тогда Третьяковка как один из главных музеев СССР, начала формировать свою коллекцию эстонского искусства.