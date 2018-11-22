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В Третьяковской галерее открылась выставка эстонского искусства «Поэтика рубежей»

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Третьяковская галерея. Фото иллюстративное.

ФОТО: YURI KADOBNOV / AFP

В Москве, в Третьяковской галерее открылась выставка под названием "Поэтика рубежей". Она расскажет историю эстонского искусства за последние сто лет.

Благодаря выставке, организованной Художественным музеем Эстонии и Государственной Третьяковской галереей, зритель может проследить путь, который прошло эстонское искусство от довоенного модернизма до современных работ, созданных уже в 21-м веке, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Своеобразным "центром тяжести" представленной экспозиции являются произведения, созданные эстонскими художниками на протяжении нескольких послевоенных десятилетий - тогда Третьяковка как один из главных музеев СССР, начала формировать свою коллекцию эстонского искусства.

Выставка будет открыта до 27 января следующего года. 

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