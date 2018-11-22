Тяжелое ДТП в Тарту: мать и ребенок попали под машину Дополнено в 19:09!
22 ноября 2018, 18:46
Сегодня в 17:33 в Центр тревоги поступил вызов на бульвар Каунасе в тартуский район Аннелинн, где водитель Volkswangen наехал на переходящих дорогу по пешеходному переходу мать и ребенка, передает Tartu Postimees.
ДТП произошло на нерегулируемом, но освещенном пешеходном переходе возле дома на бульваре Каунасе,21. Volkswagen, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил 40-летнюю женщину и пятилетнюю девочку.
Потерпевшие были доставлены в Клинику Тартуского университета. Как сообщает пресс-секретарь полиции, их жизни ничего не угрожает.
Водитель Volkswagen был трезв и у него есть права. Он сообщил полиции, что не заметил пешеходов, у которых не было отражателей.
Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.