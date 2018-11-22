Чт, 22.11.2018
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  • Тяжелое ДТП в Тарту: мать и ребенок попали под машину

Тяжелое ДТП в Тарту: мать и ребенок попали под машину Дополнено в 19:09!

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Сегодня в 17:33 в Центр тревоги поступил вызов на бульвар Каунасе в тартуский район Аннелинн, где водитель Volkswangen наехал на переходящих дорогу по пешеходному переходу мать и ребенка, передает Tartu Postimees.

ДТП произошло на нерегулируемом, но освещенном пешеходном переходе возле дома на бульваре Каунасе,21. Volkswagen, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил 40-летнюю женщину и пятилетнюю девочку. 

Потерпевшие были доставлены в Клинику Тартуского университета. Как сообщает пресс-секретарь полиции, их жизни ничего не угрожает.

Водитель Volkswagen был трезв и у него есть права. Он сообщил полиции, что не заметил пешеходов, у которых не было отражателей.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.

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