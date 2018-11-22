Тяжелое ДТП в Тарту: мать и ребенок попали под машину

ДТП произошло на нерегулируемом, но освещенном пешеходном переходе возле дома на бульваре Каунасе,21. Volkswagen, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил 40-летнюю женщину и пятилетнюю девочку.

Потерпевшие были доставлены в Клинику Тартуского университета. Как сообщает пресс-секретарь полиции, их жизни ничего не угрожает.

Водитель Volkswagen был трезв и у него есть права. Он сообщил полиции, что не заметил пешеходов, у которых не было отражателей.