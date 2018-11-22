Чт, 22.11.2018
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  • Видео: подростки выбросили с крыши продуктовые тележки и сломали лифт

Видео: подростки выбросили с крыши продуктовые тележки и сломали лифт Вы их знаете?

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Хулиганы на крыше парковки.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В понедельник вечером в Пярну в парковочном доме торгового центра Port Artur подростки вывели из строя лифт и выбросили с крыши продуктовые тележки.

Подростки били ногами по панели управления лифта, а потом вовсе облили лимонадом. В результате лифт вышел из строя, сообщает Pärnu Postimees.

Те же молодые люди выбросили с крыши парковочного дома две продуктовые тележки.

В Facebook в группе "Märgatud24 Pärnus" было опубликовано видео, с помощью которого просят помочь в установлении личностей молодых людей. Если кто-то узнает их, имена просят передать администраторам страницы.

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