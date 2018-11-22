Видео: подростки выбросили с крыши продуктовые тележки и сломали лифт Вы их знаете?
22 ноября 2018, 19:27
В понедельник вечером в Пярну в парковочном доме торгового центра Port Artur подростки вывели из строя лифт и выбросили с крыши продуктовые тележки.
Подростки били ногами по панели управления лифта, а потом вовсе облили лимонадом. В результате лифт вышел из строя, сообщает Pärnu Postimees.
Те же молодые люди выбросили с крыши парковочного дома две продуктовые тележки.
В Facebook в группе "Märgatud24 Pärnus" было опубликовано видео, с помощью которого просят помочь в установлении личностей молодых людей. Если кто-то узнает их, имена просят передать администраторам страницы.