У Финляндии есть доказательства того, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО

"Для нас дело ясное. У нас есть доказательства, и мы действуем на их основании. Финляндия не действует на основании слухов", - сказал министр в парламенте, где выступил с докладом на эту тему перед комитетом по иностранным делам.

Раскрывать детали проведенной следственной работы Тимо Сойни не стал. "Мы не будем пока раскрывать детали русским. Мы говорили, что у нас есть доказательства, и они им предъявлены. Они их оспорили, но это не меняет дело", - добавил он.

По словам министра, вопрос решается дипломатическим путем. "Финляндия продолжит действовать, чтобы подобное не происходило, а если обнаружим это, то проверим и сообщим", - подчеркнул глава МИД.

Финляндия потребовала, чтобы Москва отказалась от таких попыток вмешательства в работу GPS, которые могут привести к нежелательным инцидентам, сказал Сойни.

Ранее МИД Финляндии заявил, что считает заслуживающими доверия предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS, передает "Интерфакс". Об этом в середине ноября объявило министерство обороны Норвегии. Причем военные тоже возложили ответственность за эту радиоэлектронную диверсию на русских.

В министерстве заявили, что осведомлены относительно того, что помехи (в работе GPS) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове. Также в заявлении норвежского министерства обороны говорилось, что МИД Норвегии ранее обозначил этот вопрос перед российской стороной.

Сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам во время военных учений Североатлантического альянса. Однако помехи были настолько серьезными, что летчики НАТО при выполнении заданий получали лишь слабый сигнал GPS, а в некоторых случаях он вообще отсутствовал. Но на безопасность полетов это не влияло, утверждают военные, поскольку летчики используют не только спутниковую, но и наземную систему навигации.

Еще раньше премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время учений НАТО в Норвегии. По словам Сипиля, целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям.

Причем глушение GPS-сигнала несет угрозу не только военным, но и гражданским полетам. 2 ноября норвежская пресса писала, что в фюльке (области) Финнмарк у пассажирского самолета в полете отказала система GPS. В тот момент воздушное судно находилось недалеко от российской границы и аэропорта Киркенес. Тогда же сообщалось, что сбой в работе GPS все-таки сказывается на безопасности полетов: сам по себе сбой в работе одной из навигационных систем не критичен, но если возникнут проблемы и с резервной системой, самолет может ослепнуть.