В Эстонии обнаружены нарушения из-за новых методов борьбы с терроризмом

Европейская Комиссия начала в отношении Эстонии и еще 15 союзных государств производство о нарушениях, поскольку считает, что эти страны не предприняли своевременного оповещения о новых методах борьбы с терроризмом.
Соответствующая директива ЕС требует расценивать случаи причастности к направлению за рубеж в целях терроризма или прибытия с теми же целями в ЕС и перемещении по нему, расходов на обучение терроризму или финансирования терроризма как уголовное преступление и выносить наказание за это, сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.
Кроме того, директивой предусмотрено принятие законодательных положений мер для защиты жертв терроризма, чтобы обеспечить им доступ к достоверным сведениям и к получению после совершения нападения на них незамедлительной помощи, которую они должны получать так долго и вы таком объеме, сколько им понадобится.
У союзных государств до 8 сентября было время проинформировать о методах, которыми они привели свое законодательство в соответствие с директивами.
Теперь у Эстонии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Греции, Испании, Хорватии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Мальты, Австрии, Польши, Португалии, Румынии и Словении есть два месяца на проведение изменений в своем законодательстве.
Если этого не произойдет в указанный срок, Европейская Комиссия перейдет ко второму этапу делопроизводства и направит государству обоснованное мнение, предоставив два месяца на выполнение требований. Если и за это время правила не будут исполнены, Европейская Комиссия обратится в Европейский суд, и этот шаг является последней ступенью делопроизводства о нарушениях.