В Эстонии обнаружены нарушения из-за новых методов борьбы с терроризмом

Соответствующая директива ЕС требует расценивать случаи причастности к направлению за рубеж в целях терроризма или прибытия с теми же целями в ЕС и перемещении по нему, расходов на обучение терроризму или финансирования терроризма как уголовное преступление и выносить наказание за это, сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.

Кроме того, директивой предусмотрено принятие законодательных положений мер для защиты жертв терроризма, чтобы обеспечить им доступ к достоверным сведениям и к получению после совершения нападения на них незамедлительной помощи, которую они должны получать так долго и вы таком объеме, сколько им понадобится.

У союзных государств до 8 сентября было время проинформировать о методах, которыми они привели свое законодательство в соответствие с директивами.

Теперь у Эстонии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Греции, Испании, Хорватии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Мальты, Австрии, Польши, Португалии, Румынии и Словении есть два месяца на проведение изменений в своем законодательстве.