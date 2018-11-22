Видео: над Кремлем пролетели военные вертолеты, на тросе перевозили вооруженных людей
22 ноября 2018, 20:23
Сегодня в Москве два военных вертолета Mi-8 взлетели с территории Кремля. К одному из вертолетов была прикреплена платформа, на которой находились вооруженные люди, передает Postimees.
Российские СМИ пишут, что на платформе было четыре или пять вооруженных мужчин в военной форме. На видео запечатлено, как во время полета они двигаются, что отметает версию, что это были манекены.
Позже Федеральная служба охраны (ФСО) РФ сообщила, что речь идет об учениях, но от других комментариев воздержались.