Рекордные скидки и заманчивые предложения: чего ждать от «Черной пятницы» в Эстонии?

В эту пятницу, 23 ноября, стартует глобальная распродажа "Black Friday", или "Черная пятница".
Несколько лет назад ко всемирному празднику шоппинга присоединилась и Эстония. На этой неделе в таллиннских торговых центрах объявлены скидки, в основном, от 15% до 40%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Активизировалась и онлайн-торговля, но в этой сфере основная распродажа, впрочем, пришлась на так называемый, э-понедельник, 12 ноября.
Исполнительный директор Союза интернет-торговли Тыну Вяэт отметил, что все же по таким пятницам бывают очень хорошие предложения.
Напомним, что в Америке Black Friday традиционно проводится на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября, и с самого начала связана с определенными негативными ассоциациями. Дело в том, что в этот день повального покупательского бума на дорогах не раз случались огромные пробки и в толчее происходили несчастья. Тем временем торговцы довольно потирали руки в предвкушении гигантских оборотов и прибыли. Как известно, убытки в торговой отчетности отмечают красным цветом, а прибыль - черным. Отсюда и черная пятница как исключительно прибыльное мероприятие.