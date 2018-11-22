Рекордные скидки и заманчивые предложения: чего ждать от «Черной пятницы» в Эстонии?

Несколько лет назад ко всемирному празднику шоппинга присоединилась и Эстония. На этой неделе в таллиннских торговых центрах объявлены скидки, в основном, от 15% до 40%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Напомним, что в Америке Black Friday традиционно проводится на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября, и с самого начала связана с определенными негативными ассоциациями. Дело в том, что в этот день повального покупательского бума на дорогах не раз случались огромные пробки и в толчее происходили несчастья. Тем временем торговцы довольно потирали руки в предвкушении гигантских оборотов и прибыли. Как известно, убытки в торговой отчетности отмечают красным цветом, а прибыль - черным. Отсюда и черная пятница как исключительно прибыльное мероприятие.