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Рекордные скидки и заманчивые предложения: чего ждать от «Черной пятницы» в Эстонии?

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NEW YORK, NY - NOVEMBER 25: A woman carries retail shopping bags during Black Friday events on November 25, 2016 in New York City. The day after Thanksgiving, called Black Friday, is typically the biggest shopping day of the year in the United States. Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

В эту пятницу, 23 ноября, стартует глобальная распродажа "Black Friday", или "Черная пятница".

Несколько лет назад ко всемирному празднику шоппинга присоединилась и Эстония. На этой неделе в таллиннских торговых центрах объявлены скидки, в основном, от 15% до 40%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Активизировалась и онлайн-торговля, но в этой сфере основная распродажа, впрочем, пришлась на так называемый, э-понедельник, 12 ноября.

Исполнительный директор Союза интернет-торговли Тыну Вяэт отметил, что все же по таким пятницам бывают очень хорошие предложения.

Напомним, что в Америке Black Friday традиционно проводится на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября, и с самого начала связана с определенными негативными ассоциациями. Дело в том, что в этот день повального покупательского бума на дорогах не раз случались огромные пробки и в толчее происходили несчастья. Тем временем торговцы довольно потирали руки в предвкушении гигантских оборотов и прибыли. Как известно, убытки в торговой отчетности отмечают красным цветом, а прибыль - черным. Отсюда и черная пятница как исключительно прибыльное мероприятие.

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