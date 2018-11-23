Лондон опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

Полиция Великобритании в четверг, 22 ноября, опубликовала на своем сайте новые видеозаписи, которые связаны с отравлением в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. На видео показаны двое мужчин, которых Скотланд-Ярд обвиняет в отравлении, пишет DW.com.
В первом ролике, записанном 4 марта 2018 года в 11.48 (13.48 по Таллинну), мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором видео, снятом десятью минутами позднее, они идут по улице Уилтон-Роуд, недалеко от дома Скрипаля. Третья видеозапись показывает подозреваемых в отравлении на одной из улиц Солсбери. По данным полиции, эта запись была сделана около 13.00 (15.00 по Таллинну).
Контртеррористическое подразделение лондонской полиции продолжает расследование и намерено "привлечь к ответу всех лиц, ответственных за безрассудные акты", говорится в сообщении ведомства . Скотланд-Ярд по-прежнему разыскивает тех, "кто мог видеть кого-либо их этих мужчин в Великобритании между 2 и 4 марта". Кроме того, полиция ищет людей, которые могли заметить поддельную упаковку от духов или флакон, в котором находилось отравляющее вещество.
Bellingcat и The Insider назвали настоящие имена подозреваемых
В ходе совместного расследования Bellingcat и издание The Insider обнародовали информацию о двух гражданах России, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Россиян с заграничными паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, в действительности зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин, утверждают авторы расследования.
По их данным, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание Героя России "за выполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был удостоен звания Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.