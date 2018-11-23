Лондон опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

В первом ролике, записанном 4 марта 2018 года в 11.48 (13.48 по Таллинну), мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором видео, снятом десятью минутами позднее, они идут по улице Уилтон-Роуд, недалеко от дома Скрипаля. Третья видеозапись показывает подозреваемых в отравлении на одной из улиц Солсбери. По данным полиции, эта запись была сделана около 13.00 (15.00 по Таллинну).

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции продолжает расследование и намерено "привлечь к ответу всех лиц, ответственных за безрассудные акты", говорится в сообщении ведомства . Скотланд-Ярд по-прежнему разыскивает тех, "кто мог видеть кого-либо их этих мужчин в Великобритании между 2 и 4 марта". Кроме того, полиция ищет людей, которые могли заметить поддельную упаковку от духов или флакон, в котором находилось отравляющее вещество.

Bellingcat и The Insider назвали настоящие имена подозреваемых

В ходе совместного расследования Bellingcat и издание The Insider обнародовали информацию о двух гражданах России, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Россиян с заграничными паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, в действительности зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин, утверждают авторы расследования.