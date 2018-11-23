Пьяная 22-летняя женщина совершила ДТП

Инцидент имел место около 00.44 на дороге Тарту — Тиксоя, где автомобиль Opel Astra, которым управляла 22-летняя нетрезвая женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с только что съехавшим с шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа на дорогу автомобилем Opel Vectra, за рулем которого находился 29-летний мужчина.