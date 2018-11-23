Трамп готов закрыть границу с Мексикой, чтобы ни один нелегал не просочился

Американский президент пригрозил закрыть границу в том случае, если ситуация с нелегалами начнет выходить из-под контроля, пишет The Washington Examiner.

"Если мы решим, что дело выходит из-под контроля... если мы решим, что (ситуация) дошла до уровня, где мы рискуем потерять контроль, или наши люди начнут получать ранения, мы полностью закроем доступ в нашу страну на некоторое время, пока не восстановим контроль", - сказал Дональд Трамп, находясь в резиденции Мар-о-Лаго. Он уточнил, что речь идет обо всей американо-мексиканской границе, передает "Интерфакс".

При этом президент подчеркнул, что от подобных мер пострадает экономика Мексики, поскольку вместе с экстренными мерами будет прекращена торговля между странами через границу. В частности, Мексика не сможет поставлять автомобили для продажи в США.

Кроме того, Трамп подтвердил, что размещенные у южной границы США военнослужащие получили приказ в случае необходимости открывать огонь на поражение.

"Если им (военным - ИФ) придется, они будут вести огонь на поражение. Я им разрешил. Если им придется. А я надеюсь, что такого не понадобится", - добавил президент. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подчеркнул, что в настоящее время военные не вооружены и лишь оказывают поддержку сотрудникам таможенной службы на границе.

18 октября Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты. Он также обвинил власти латиноамериканских стран в бездействии в связи с нелегальной иммиграцией своих граждан в США.

В конце октября Трамп допустил увеличение военного присутствия на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам, однако федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) заблокировал реализацию указа Трампа. Белый дом после этого распространил заявление, в котором отметил, что власти США предпримут в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.

Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тыс. военных), Аризона (1,5 тыс.) и Техас (2,8 тыс.). Они оказывают содействие пограничной службе. Всего американские власти разместили на границе 8 тысяч человек (почти 6 тысяч служащих армии США и 2100 бойцов Национальной гвардии).

Операция Пентагона "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальным мигрантам осуществляется по указанию Трампа, который призвал любой ценой остановить все движущиеся в сторону США "караваны мигрантов".

По данным МВД Мексики, в настоящее время порядка 5,6 тысячи мигрантов из стран Центральной Америки (Гондураса, Сальвадора и Гватемалы) находятся в двух городах мексиканского штата Нижняя Калифорния Северная, у границы с США. 2610 человек находятся в городе Тихуана и 2995 - в Мехикали.