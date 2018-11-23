Россию призвали исключить из Интерпола

"Я обратился к канадскому парламенту и правительству с предложением о том, что им следует инициировать прямо сейчас приостановку членства России в Интерполе, так же, как Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх, когда ее поймали на обмане", - заявил Браудер.

Он пояснил, что в уставе Интерпола есть правило, которое позволяет организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих системой. Для рассмотрения вопроса достаточно, чтобы одна страна взяла на себя инициативу в этом вопросе.

По словам британского финансиста, Россия использовала членство в Интерполе для преследования сотен людей по всему миру, включая правозащитников и юристов.

"Интерпол - правоохранительный орган, он не предназначен для преследования политических противников. Он не должен быть рукой диктатуры", - отметил Браудер.