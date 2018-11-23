Россию призвали исключить из Интерпола

Британский финансист Уильям Браудер призывает правительство Канады стать инициатором процедуры по исключению России из Международной организации уголовной полиции Интерпол, об этом он заявил в интервью радиостанции CBS.
"Я обратился к канадскому парламенту и правительству с предложением о том, что им следует инициировать прямо сейчас приостановку членства России в Интерполе, так же, как Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх, когда ее поймали на обмане", - заявил Браудер.
Он пояснил, что в уставе Интерпола есть правило, которое позволяет организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих системой. Для рассмотрения вопроса достаточно, чтобы одна страна взяла на себя инициативу в этом вопросе.
По словам британского финансиста, Россия использовала членство в Интерполе для преследования сотен людей по всему миру, включая правозащитников и юристов.
"Интерпол - правоохранительный орган, он не предназначен для преследования политических противников. Он не должен быть рукой диктатуры", - отметил Браудер.
Как сообщалось, Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.