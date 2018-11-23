Живущая в Абхазии эстонка осталась без паспорта

До тех пор, пока нет ясности с тем, будет ли изменен Закон о гражданстве, Рутто не сможет получить новый паспорт.

В то время, пока ведомства пытаются найти решение данной проблеме, семья Рутто старается жить дальше. Так, проживающий в Таллинне сын Алли Арнольд Рутто с лета этого года активно занимается документами матери. Вчера утром он в очередной раз заглянул на сайт Депаратмента полиции и погранохраны, чтобы проверить, как обстоят дела с оформлением паспорта. «Заявление находится на рассмотрении» - увидел он сообщение на экране монитора. По его словам, за последние три месяца ситуация не изменилась. Поскольку до вчерашнего дня решение проблеме найдено не было, срок действия паспорта Алли Руто истек.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что время рассмотрения затягивается, поскольку поправки к закону еще не были утверждены.

Несмотря на обещания политиков, Алли Рутто теперь будет проблематично навестить детей в Эстонии, так как у нее нет действующего паспорта.

По словам сына, он общался с мамой на прошлой неделе, когда какого-либо ответа еще не было. «Она так и не видела третьего внука, а без паспорта ей и не попасть в Эстонию», - сказал он.

«Конечно, ей грустно. Она хочет быть гражданкой Эстонии, навещать внуков. О большем мы и не просим», - сказал сын.

Когда Postimees писал о ситуации Алли Рутто, кроме министра, данный случай прокомментировала и президент Керсти Кальюлайд.

«Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки Алли Рутто», - написала президент в Facebook. Она заявила, что ей стыдно перед Рутто и ее товарищами по несчастью - и как человеку, и как госчиновнику.

«Государство должно справедливо обращаться со своими людьми, а если чиновники ошиблись, в ходе исправления ошибок эти люди не должны страдать. Это разрушает доверие между нашим государством и нашими людьми», - написала президент.

Как сказал Арнольд Рутто, они очень надеялись, что проблему удастся решить, раз на нее обратили внимание эстонские политики.

В последний раз Алли Рутто была в Эстонии летом, когда подавала заявление на замену паспорта, у которого истекал срок действия. А в сентябре ей сообщили, что в 2013 году она ошибочно получило гражданство по рождению.

Неразбериха началась с решения Госсуда от этого года, согласно которому была легализована новая практика Департамента полиции и погранохраны. Теперь ведомство по одиночке оповещает тех, чьи предки не вернулись вовремя в Эстонию, что они не являются гражданами Эстонии по рождению, а паспорт им был выдан по ошибке.

В МИД сообщили, что делом Рутто и других людей, оказавшихся в похожей ситуации, активно занимаются. Для поиска решения ведомство планирует обратиться к канцлеру юстиции.