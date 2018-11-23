Пт, 23.11.2018
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Футбольные правила ждут изменения

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Футбольный матч

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) – организация, занимающаяся ведением и регулированием правил игры в футбол – выступил с рекомендациями, передает sports.ru.

В частности, в футбольные правила предполагаеся внести следующие изменения:

Изменить порядок замен игроков в целях борьбы с затяжкой времени. Футболист будет обязан покинуть поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не идти к технической зоне;

– отказаться от идеи исполнения пенальти в послематчевой серии по альтернативной схеме «ABBA» (не по очереди);

– детальнее прописать определение игры рукой, особенно в случае неумышленных действий;

– изменить правило «спорного мяча»;

– разрешить вратарям оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти;

– разрешить разыгрывать удары от ворот и свободные удары в пределах своей штрафной площади;

– наказывать официальные лица команд (не только тренерский штаб) желтыми и красными карточками.

IFAB проведет голосование по этим предложениям 2 марта 2019 года.

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