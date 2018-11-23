Пт, 23.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Печальная статистика: более 80 процентов стройплощадок в Эстонии работают с нарушениями

Печальная статистика: более 80 процентов стройплощадок в Эстонии работают с нарушениями

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Стройплощадка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Проведенная Инспекцией труда проверка на 85 строительных площадках выявила в общей сложности 229 нарушений, которые не были обнаружены только на 10 из проверенных объектов.

По результатам проверки инспекция оформила 32 предписания, сообщила 23 ноября пресс-служба ведомства.

Среди наиболее распространенных нарушений - непроверенные или не соответствующие требованиям строительные леса, проблемы с использованием защитной обуви и страховочных тросов, а также с наличием плана обеспечения безопасности труда, сообщает rus.err.ee.

Стройплощадки проверялись в 12 уездах Эстонии, включая Харьюский и Ида-Вируский.

Инспекция труда напоминает, что ведомство по запросу строительных фирм может направить консультанта, который поможет привести производственную среду в соответствие с требованиями.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ