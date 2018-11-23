Печальная статистика: более 80 процентов стройплощадок в Эстонии работают с нарушениями

Проведенная Инспекцией труда проверка на 85 строительных площадках выявила в общей сложности 229 нарушений, которые не были обнаружены только на 10 из проверенных объектов.
По результатам проверки инспекция оформила 32 предписания, сообщила 23 ноября пресс-служба ведомства.
Среди наиболее распространенных нарушений - непроверенные или не соответствующие требованиям строительные леса, проблемы с использованием защитной обуви и страховочных тросов, а также с наличием плана обеспечения безопасности труда, сообщает rus.err.ee.
Стройплощадки проверялись в 12 уездах Эстонии, включая Харьюский и Ида-Вируский.
Инспекция труда напоминает, что ведомство по запросу строительных фирм может направить консультанта, который поможет привести производственную среду в соответствие с требованиями.