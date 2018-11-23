Хиллари Клинтон посоветовала ЕС ограничить иммиграцию

Масштабный приток беженцев вызвал негодование избирателей и стал одной из причин избрания Дональда Трампа на пост президента США, а также решения о выходе Великобритании из состава ЕС, уверена Клинтон. Иммигрантов использовали в качестве средства для достижения политических целей и как символ ошибочной политики правительств, подчеркнула бывший госсекретарь США.

"Европа уже внесла свой вклад"

"Я восхищаюсь очень благородными и гуманными принципами, которыми руководствуются, прежде всего, такие лидеры, как Ангела Меркель, но думаю, что следует сказать - Европа уже внесла свой вклад", - отметила далее экс-госсекретарь США.

По ее словам, европейцы должны однозначно заявить, что они не в состоянии продолжать предоставление убежища, пишет DW.com. Если мы не проблему миграции, она будет и дальше дестабилизировать политическую ситуацию, уверена Хиллари Клинтон.