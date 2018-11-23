Скандал в Казахстане: IBU массово отстранил биатлонистов сборной

«Для того чтобы гарантировать справедливость проводимых соревнований и избежать существенного риска допинговых санкции, следующие члены сборной Казахстана по биатлону временно отстранены от участия в любых состязаниях, проводимых под эгидой IBU.

Отстранение вступает в силу немедленно и продлится до окончательного решения по предполагаемым нарушениям антидопинговых правил», – говорится в пресс-релизе IBU. Временно отстранены Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

Решение принято на основе данных уголовного расследования, проводимого в Австрии и Италии. После того, как спортсмены представят объяснения в IBU, союз примете решение о дальнейшем ходе дела.

Во время ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене полиция провела обыск в гостинице, где располагалась команда Казахстана. В комнатах, где проживали спортсмены были обнаружены запрещенные препараты и медицинские устройства.