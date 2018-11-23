Размахивавший коктейлем Молотова грузин: у эстонцев нет совести

Неделю назад полиция сняла с крыши строящегося в Таллинне на улице Туукри здания грузина Зураба Какашвили, который угрожал бросить коктейль Молотова, а после сброситься вниз. На такой экстремальный шаг руководитель бригады грузин, занимавшихся работами с гипсом на объекте строительной фирмы Олега Осиновского, отважился после длительного спора о деньгах.

Все началось в августе, когда работающая на объекте строительная фирма Tavaral OÜ купила через украинского посредника рабочих. Член правления Tavaral Айвар Аавик теперь говорит, что поскольку информации о работниках не было, он не стал регистрировать их для работы. Эту обязанность взял на себя Зураб Какашвили, который купил себе фирму Tribeka OÜ и зарегистрировал бригаду для работы в ней.

Какашвили привез в Эстонию десять человек: восемь строителей и двух бригадиров: «Моя команда занялась гипсовыми работами после того, как украинцы выстроили каркасы». По словам Какашвили, поначалу все складывалось. «Сначала работа была замечательной, но после мы не получили денег. В итоге им не подошла наша работа».

Бригадир Самсон Грегашвили говорит, что грузины работали на объекте более двух месяцев. По его словам, за первый месяц в качестве зарплаты они получили 300 евро, которые, конечно, проели, и не было ни цента, чтобы отправить домой. «Мы установили гипсокартон, и люди были счастливы»,- говорит он. Но когда Грегашвили вместе со вторым бригадиром Мирабом Хахомашвили ходили к Айвару Аавику с вопросом о деньгах, тот каждый раз обещал, что заплатит завтра: «Он постоянно отвечал, что завтра будет».

«За первую часть выполненной Tribeka OÜ и акцептованной работы их представителю было заплачено», - объясняет Аавик суть финансового вопроса. Точных сумм он не называет. По словам Какашвили, оба бригадира получили аванс наличными: строители Грегашвили – 2400 евро, а бригада Хахомашвили – 3900 евро, минус налоги.

Какашвили в тот момент находился на родине, а потому выплаты осуществили наличными. «Заплатило ли OÜ Tribeka своим людям зарплату из этих сумм, и сколько, я не знаю»,- сказал Аавик, добавив, что на следующий день к нему пришли рабочие и спросили, могут ли они работать без посредничества Какашвили. «Исходя из этого, я считаю, что работники явно не получили всю зарплату за выполненную ими работу».

Счет на 31 000 евро

А грузины говорят, что такого не было. Когда они и после второго месяца работы не получили денег, то Какашвили, по его же словам, приехал в Эстонию, чтобы точнее понять происходящее. Аавик, как он говорит, якобы попросил выставить счет, и бухгалтер OÜ Tribeka отправила его OÜ Tavaral на общую сумму в 31 000 евро.