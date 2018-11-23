Размахивавший коктейлем Молотова грузин: у эстонцев нет совести

Угрожавший спрыгнуть с крыши человек требует у строителей деньги. По словам представителей эстонской фирмы, работа была выполнена некачественно, пишет Postimees.
Неделю назад полиция сняла с крыши строящегося в Таллинне на улице Туукри здания грузина Зураба Какашвили, который угрожал бросить коктейль Молотова, а после сброситься вниз. На такой экстремальный шаг руководитель бригады грузин, занимавшихся работами с гипсом на объекте строительной фирмы Олега Осиновского, отважился после длительного спора о деньгах.
Все началось в августе, когда работающая на объекте строительная фирма Tavaral OÜ купила через украинского посредника рабочих. Член правления Tavaral Айвар Аавик теперь говорит, что поскольку информации о работниках не было, он не стал регистрировать их для работы. Эту обязанность взял на себя Зураб Какашвили, который купил себе фирму Tribeka OÜ и зарегистрировал бригаду для работы в ней.
Какашвили привез в Эстонию десять человек: восемь строителей и двух бригадиров: «Моя команда занялась гипсовыми работами после того, как украинцы выстроили каркасы». По словам Какашвили, поначалу все складывалось. «Сначала работа была замечательной, но после мы не получили денег. В итоге им не подошла наша работа».
Бригадир Самсон Грегашвили говорит, что грузины работали на объекте более двух месяцев. По его словам, за первый месяц в качестве зарплаты они получили 300 евро, которые, конечно, проели, и не было ни цента, чтобы отправить домой. «Мы установили гипсокартон, и люди были счастливы»,- говорит он. Но когда Грегашвили вместе со вторым бригадиром Мирабом Хахомашвили ходили к Айвару Аавику с вопросом о деньгах, тот каждый раз обещал, что заплатит завтра: «Он постоянно отвечал, что завтра будет».
«За первую часть выполненной Tribeka OÜ и акцептованной работы их представителю было заплачено», - объясняет Аавик суть финансового вопроса. Точных сумм он не называет. По словам Какашвили, оба бригадира получили аванс наличными: строители Грегашвили – 2400 евро, а бригада Хахомашвили – 3900 евро, минус налоги.
Какашвили в тот момент находился на родине, а потому выплаты осуществили наличными. «Заплатило ли OÜ Tribeka своим людям зарплату из этих сумм, и сколько, я не знаю»,- сказал Аавик, добавив, что на следующий день к нему пришли рабочие и спросили, могут ли они работать без посредничества Какашвили. «Исходя из этого, я считаю, что работники явно не получили всю зарплату за выполненную ими работу».
Счет на 31 000 евро
А грузины говорят, что такого не было. Когда они и после второго месяца работы не получили денег, то Какашвили, по его же словам, приехал в Эстонию, чтобы точнее понять происходящее. Аавик, как он говорит, якобы попросил выставить счет, и бухгалтер OÜ Tribeka отправила его OÜ Tavaral на общую сумму в 31 000 евро.
Но когда на следующий день Какашвили позвонил Аавику, он услышал, что с ним хотят встретиться. В конторе Tavaral OÜ у грузина якобы попытались выяснить, действительно ли он считает, что получит деньги? Грузин ответил, что, естественно, поскольку люди выполнили работу и нужно заплатить зарплату. Какашвили говорит, что после этого ему велели возвращаться в Грузию: «Я ушел, потому бы был оскорблен их словами».
Позже руководство Tavaral сообщило Какашвили, что с общей суммы будут удержаны деньги, поскольку работа выполнена некачественно: «Ваша работа нам не подходит. Мы снимаем 1200 евро здесь, и минут 1200 евро там». Так якобы сказали эстонцы.
А Айвар Аавик говорит, что недопонимания начались в конце октября, когда грузины закончили какую-то работу, но она местами была выполнена некачественно: «Стены не были промаркированы правильными размерами, не было углов, и гипс упирался в пол», - объяснил Аавик.
Чтобы маляры могли начать работу, пришлось исправлять сделанное. По словам Аавика, сначала это пытались сделать работники OÜ Tribeka, но их исправления результата не принесли. Аавик говорит, что после этого от их услуг пришлось отказаться, поскольку грузины не признавали, что совершили ошибку и не слышали замечаний технического надзора: «В итоге мы договорились с Какашвили, что они оформят акт о сделанной работе». Он добавил, что сумма, которая была потрачена на переделку, была удержана из денег, выплаченных грузинам.
«Никто не звонил»
По словам Какашвили, он совершенно не понимает разговоров о некачественной работе. Он заверяет, что никто ему не звонил, сообщений не посылал и электронных писем о плохо сделанной работе не писал. По словам грузин, маляры сразу приступили к работе.
В итоге он все же согласился, что будут выплачены 18 400 евро, чтобы заплатить зарплату работникам: «Айвар сказал, что эта сумма ему не нравится». На данный момент сумма сократилась до 12 000 евро: «Как я заплачу строителям?»
За два дня до того, как Какашвили забрался на крышу строящегося дома, состоялась встреча представителей OÜ Tribeka, Айваром Аавиком и представителем генерального подрядчика. «Оказалось, что Какашвили вообще не интересует реальное положение дел, у него была цель разжечь какой-то межнациональный конфликт. Он вел себя совершенно неадекватно и конфликтовал», - говорит Айвар Аавик.
В тот день, когда Какашвили взялся за коктейль Молотова, OÜ Tavaral получило предложение о переделке от фирмы OÜ Bueno Viimistlus, и его переслали в бухгалтерскую фирму Какашвили. Какашвили утверждает, что его сумма не устроила, поэтому он отправился на стройплощадку, чтобы уладить дела. Грузину приказали уйти. «Я ответил, что уйду, когда получу сумму, которая указана в договоре. Я с другими суммами не соглашусь!»
Какашвили позвонил в полицию, чтобы та расследовала обман, но там, якобы, сказали, что такими делами не занимаются: «Я не хотел совершить самоубийство, я хотел, чтобы они поняли, что нельзя так поступать с людьми».
Какашвили считает, что эстонцы с самого начала планировали оставить грузин без денег: «Суммы, которые они положили себе в карман с наших зарплат – очень большие. Они обвиняют моих рабочих, но почему они сразу не сказали, что работа сделана плохо? Теперь нам говорят, чтобы мы убирались обратно в Грузию. Они бессовестные!» Бригадир Самсон Грегашвили считает так же: «Эстонцы пользуются иностранцами, чтобы самим жить удобно».