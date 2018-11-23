Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Тбилиси за 175 евро!
23 ноября 2018, 9:57
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и travelfree.info.
Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная со 175 евро
Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 244 евро
Туда-обратно из Таллинна или Риги во Вьетнам начиная с 381 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Мехико начиная с 327 евро
Туда-обратно из Хельсинки в США начиная с 295 евро
Туда-обратно из Хельсинки на острова Карибского моря начиная с 274 евро