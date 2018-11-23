Пт, 23.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Тбилиси за 175 евро!

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Тбилиси.

ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и travelfree.info.

Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная со 175 евро

Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 244 евро

Туда-обратно из Таллинна или Риги во Вьетнам начиная с 381 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Мехико начиная с 327 евро

Туда-обратно из Хельсинки в США начиная с 295 евро

Туда-обратно из Хельсинки на острова Карибского моря начиная с 274 евро

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