Eesti Raudtee примет решение о запуске поезда Таллинн-Киев после встречи с украинской стороной

Эстонская железная дорога не намерена отказываться от планов запуска в следующем году поезда Таллинн-Киев, однако окончательное решение о рентабельности этого маршрута будет принято лишь после завершения заказанного предприятием Eesti Raudtee маркетингового исследования и после встречи с украинскими коллегами в середине декабря, пишет rus.err.ee.