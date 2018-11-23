Eesti Raudtee примет решение о запуске поезда Таллинн-Киев после встречи с украинской стороной

Эстонская железная дорога не намерена отказываться от планов запуска в следующем году поезда Таллинн-Киев, однако окончательное решение о рентабельности этого маршрута будет принято лишь после завершения заказанного предприятием Eesti Raudtee маркетингового исследования и после встречи с украинскими коллегами в середине декабря, пишет rus.err.ee.
"Переговоры ведутся. Планируем встретиться с украинской стороной в середине декабря", – сказал директор по бизнес-развитию предприятия Eesti Raudtee Артур Райхманн, отметив, что Eesti Raudtee внимательно следят за тем, насколько успешно осуществляется план по запуску поезда из Киева в Ригу и обратно, и насколько к нему вырос интерес среди пассажиров.
"Нас интересует, сколько пассажиров на этом поезде. Надеемся, что пассажирский поток будет таким, что появится возможность пустить поезд и до Таллинна".
По его словам, расчет делают на туристов в Таллинн.