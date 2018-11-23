Гости PÖFF. Кирилл Плетнев: российское кино переживает болезнь роста

Кирилл Плетнев впервые посетил Таллинн и кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF). 17 ноября 2018 года режиссер представил в эстонской столице свою работу «Без меня». Сегодня, 23 ноября, в 21:15 в кинотеатре Artis состоится очередной фестивальный показ киноленты.

В основе сюжета лежит история о том, как две женщины, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

– Вы представили в Таллинне свою вторую режиссерскую работу – картину «Без меня». После дебютной картины "Жги!" вы вновь снимали историю о женщинах, размышляли о любви. Почему?

– Как-то так получилось. Когда ко мне пришел этот сценарий, он мне понравился. Сценарист Дарья Грацевич – очень известный сейчас в России автор, написавшая сериал «Измены», ставший очень популярным (с Еленой Лядовой в главной роли). Прочитав сценарий, я сразу же дал согласие.

– Фильм получился стильный, с музыкой Земфиры, приятными кинолицами, и, как вы сами отметили в одном из интервью, с «хорошим глянцем». Достаточно ли этого для того, чтобы прокатное кино стало успешным?

– Смотря в каком смысле. Успешным с точки зрения денег? Не уверен. Здесь должна быть хорошая маркетинговая история. А это, к сожалению, в нашей стране еще мало кто умеет делать. Успешным с точки зрения сарафанного радио и слухов? Да, уже стал. Это фильм-событие, о нем много говорят.

Некоторые даже отмечают, что это лучшее, что было сделано за последнее время в российском кино. Мне особенно приятно слышать, что благодаря таким картинам не теряется вера в российское кино.

Причем такие высказывания можно услышать даже от циников, которые не ходят на русское кино.

– Как вы оцениваете развитие российского кино на данном этапе? По словам организаторов, этот год был необычайно урожайным для России…

– Прекрасно оцениваю! Мы переживаем определенную ломку, которую Голливуд переживал в 60-70-х годах. В связи с развалом Союза мы оказались немного позади, хотя в свое время шли фактически параллельно.

Сейчас российский кинематограф переживает болезнь роста. Это нормально. Я не вижу в этом каких-то криминальных моментов. И цензура, и увлечение одним жанром – это нормально.

– Цензура – это нормально?

– Цензура для определенного времени – это нормально. В Америке ведь тоже была цензура. Вспомним хотя бы сухие законы или моменты, связанные с запретом показа на экране крови и насилия. Это всё когда-то было и в Америке, просто потом отошло в сторону.

– Не убивает ли российское кино «голливудский» стиль? И как вы считаете, время авторского кино прошло?