Центристы обвинили Партию реформ во внешнеполитических играх

Возглавляющие избирательные списки центристов в Таллинне мэр города Таави Аас, председатель горсобрания Михаил Кылварт и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призвали Партию реформ к конструктивному обсуждению в Рийгикогу парламентского заявления по миграционному соглашению ООН.

Аас, Кылварт и Кальюлайд предложили реформистам отказаться от действий в узкопартийных интересах и призвали их исходить из государственных интересов внешней политики и безопасности Эстонии и выступили с заявлением, в котором указали, что Партия реформ всячески уклоняется от выражения четкой позиции в отношении заявления по миграционному соглашению ООН, которое готовится обсудить Рийгикогу.

«Одни реформисты говорят одно, другие другое - в итоге никто уже не понимает, какова позиция Партии реформ по этому вопросу. Причина в том, что Партия реформ стремится использовать создавшуюся ситуацию во внутриполитических целях, имея в виду приближающиеся парламентские выборы. Однако такое отсутствие ясности позволяет популистским силам раскалывать наше общество и подрывает международную репутацию Эстонии. Люди ждут от Партии реформ недвусмысленного ответа - поддерживает она это заявление, или нет. Нерешительность Партии реформ и нежелание брать на себя ответственность достойны сожаления», - говорится в заявлении.

Авторы заявления напоминают, что несколько лет назад Сийм Каллас, занимавший тогда пост вице-президента Европейской комиссии, написал, что считает целью всей международной деятельности Эстонии верность принципу «Больше никогда в одиночку» и исходя из этого принципа, Эстония всегда считала важным поддерживать установленный в мире порядок на основании международных соглашений, международного права и сотрудничества, участвуя в работе международных организаций.

«Нам будет очень жаль, если Партия реформ решит отступить от этих важных принципов в угоду своим узкопартийным интересам, ради голосов на предстоящих через три месяца выборах. Тем самым Партия реформ разменяет свои прежние принципы и интересы Эстонии на мелкую монету. Для жителей столицы Эстонской республики важно, чтобы Эстония оставалась заслуживающим доверия членом международного сообщества, поведение которого не вызывает вопросов и который, по мере сил, вносит свой вклад в работу международных институтов. Мы призываем Партию реформ к проявлению государственного мышления и ответственности за роль нашей страны на международной арене, которую несёт каждая политическая партия Эстонии. Пора прекратить торг и бессмысленные игры вокруг парламентского заявления по миграционному соглашению», - говорится в заявлении.