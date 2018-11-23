Кoличество участников чемпионата мира могут увеличить до 48 команд

«В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.

Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской обстановке. Если это станет возможным, буду счастлив», – сказал Инфантино.