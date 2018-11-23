Пт, 23.11.2018
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Кoличество участников чемпионата мира могут увеличить до 48 команд

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President of The Federation Internationale de Football Association (FIFA) Gianni Infantino delivers a speech during the elective assembly of the Italian Football Federation (FIGC) on October 22, 2018 at the Hilton hotel of Rome's Fiumicino airport. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что часть матчей ЧМ-2022 может быть проведена за пределами Катара, если турнир будет расширен до 48 команд.

«В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.

Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской обстановке. Если это станет возможным, буду счастлив», – сказал Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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