Власти Кохтла-Ярве потерпели очередную неудачу в суде по иску к Евгению Соловьеву

Тартуский административный суд вернул исковую жалобу властей Кохтла-Ярве к бывшему мэру города Евгению Соловьеву, с которого горуправа хочет взыскать ущерб в размере 210 000 евро, поскольку документ был оформлен с процедурными нарушениями, не дающими суду возможность рассмотреть его по существу.
Вернув жалобу без рассмотрения, суд также постановил взыскать с Кохтла-Ярве 3000 евро процессуальных расходов в пользу Евгения Соловьева, передает Rus.ERR.
По оценке суда, власти ида-вируского города при подаче жалобы совершили сразу несколько процедурных нарушений. Во-первых, иск должно было подать горсобрание, а не горуправа, а, во-вторых, жалоба была представлена в суд лицом, которое было не компетентно это делать. В-третьих, иск был подан с существенным нарушением сроков давности, а доводы кохтла-ярвеских властей о том, что они узнали о действиях Соловьева значительно позднее и срок давности нужно продлить, суд счел неубедительными.
«Поскольку город Кохтла-Ярве не выполнил процедуру, предусмотренную при подаче требования о возмещении ущерба, суд не может по существу оценить, причинил ли Соловьев городу имущественный ущерб, а также объем такого ущерба», - прокомментировала пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм.