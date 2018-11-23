Власти Кохтла-Ярве потерпели очередную неудачу в суде по иску к Евгению Соловьеву

По оценке суда, власти ида-вируского города при подаче жалобы совершили сразу несколько процедурных нарушений. Во-первых, иск должно было подать горсобрание, а не горуправа, а, во-вторых, жалоба была представлена в суд лицом, которое было не компетентно это делать. В-третьих, иск был подан с существенным нарушением сроков давности, а доводы кохтла-ярвеских властей о том, что они узнали о действиях Соловьева значительно позднее и срок давности нужно продлить, суд счел неубедительными.