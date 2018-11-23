Борющаяся с раком олимпийская чемпионка: может, мне отведено не так много времени на жизнь, как я предполагала

Рэндалл закончила карьеру после ОИ-2018 карьеру и готовилась к переезду с Аляски в Канаду супругом Джеффом и сыном Бреком. Места работы супругов были также уже подобраны, но все пошло прахом, когда одним вечером в ванной комнате Рэндалл увидело что-то необычные на свое теле.

Джессика Диггинс и Киккан Рэндалл отмечают победу на ОИ-2018. Теперь Рэндалл должна победить рак. ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

"Потрогала правую грудь, и что-то показалось очень твердым. Знала, что если есть такие подозрения, лучше сразу пройти обследование. Был вечер воскресенья, а это значило, что мне предстояла беспокойная ночь: до понедельника ничего нельзя было предпринять" - сказала Киккан в интервью СМИ.

Врачи пытались успокоить Рэндалл, уверяя, что ничего страшного у молодой спортсменки быть не может, но все-таки отправили ее на детальное обследование. Окончательные результаты поступили недели спустя, когда Киккан была в Швеции на свадьбе двух звезд шведских лыж: Анны Хааг и Эмиля Йонссона. Чтобы не портить праздник, Рэндалл никому не сказала о результатах обследования, но затем сломалась. Диагноз звучал как приговор: рак груди.

"Я не могла в это поверить. Я проводила профилактику рака, Как это могло случиться?" - сказала Рэндалл.

НА сегодняшний день Рэндалл уже перенесла несколько операций. Последняя операция прошла успешно - опухоль удалена и теперь начинается лучевая терапия. Хотя Киккан скучает по лыжам, она старается оставаться позитивной. Если что-то в этой жизни и надо победить, то это - рак.