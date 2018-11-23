Фото: в США два подростка приехали на тракторе на аэродром, угнали самолет и улетели на нем в другой город

Угонщики, которым было 14 и 15 лет, позаимствовали 22 ноября одномоторный самолет Cessna на частном аэродроме и преодолели 24 км до аэропорта Вернал Риджина в том же штате, сообщает The Desert News со ссылкой на источники в органах правопорядка.

Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор в пункте прибытия. В офисе шерифа округа Уинта изданию рассказали, что ранее на этой неделе подростки сбежали из приюта в Уосатч Фронт, а на взлетно-посадочную полосу приехали на тракторе. Затем они, вероятно, решили сменить транспортное средство. Полиция полагает, что молодые люди хотели вернуться в Уосатч Фронт, но сменили направление.

lol two kids allegedly stole a plane today https://t.co/BbJmo8GNE0 — Spencer Burt (@SpencerABurt) 22 ноября 2018 г.

Отметим, что слегка похожая история с подростками и самолетом произошла много лет назад в Челябинской области. Летом 2002 года подвыпившие молодые люди ворвались на стоянку АН-2 и, угрожая металлическими предметами, заставили экипаж "покатать" их над родным поселком Южный.