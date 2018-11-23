Фото: в США два подростка приехали на тракторе на аэродром, угнали самолет и улетели на нем в другой город

Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке американского штата Юта и успешно долетели на нем до другого города, где и приземлились, пишет Newsru.com.
Угонщики, которым было 14 и 15 лет, позаимствовали 22 ноября одномоторный самолет Cessna на частном аэродроме и преодолели 24 км до аэропорта Вернал Риджина в том же штате, сообщает The Desert News со ссылкой на источники в органах правопорядка.
Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор в пункте прибытия. В офисе шерифа округа Уинта изданию рассказали, что ранее на этой неделе подростки сбежали из приюта в Уосатч Фронт, а на взлетно-посадочную полосу приехали на тракторе. Затем они, вероятно, решили сменить транспортное средство. Полиция полагает, что молодые люди хотели вернуться в Уосатч Фронт, но сменили направление.
lol two kids allegedly stole a plane today https://t.co/BbJmo8GNE0— Spencer Burt (@SpencerABurt) 22 ноября 2018 г.
Отметим, что слегка похожая история с подростками и самолетом произошла много лет назад в Челябинской области. Летом 2002 года подвыпившие молодые люди ворвались на стоянку АН-2 и, угрожая металлическими предметами, заставили экипаж "покатать" их над родным поселком Южный.
Летчики согласились выполнить требование захватчиков, но во время полета сообщили о происшедшем диспетчеру и местной милиции. Как только самолет приземлился, все семеро хулиганов (пять молодых людей и две девушки) были задержаны.